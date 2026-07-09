המועמד הדמוקרטי לשעבר לסנאט במדינת מיין, גרהאם פלטנר, ספג גל ביקורת חריף לאחר שפרסם סרטון בן 11 דקות שבו הודיע על פרישתו מהמרוץ בעקבות האשמות חמורות שעלו נגדו.

בסרטון הוא הטיל את האחריות על "התקשורת הממסדית", "הממסד הפוליטי" ואפילו על עמדותיו הפוליטיות, וטען כי אלה הובילו לקריסת הקמפיין שלו, תוך שהוא ממשיך להכחיש את ההאשמות.

הסרטון עורר תגובות זועמות ברשתות החברתיות, שם כינו אותו בין היתר "נרקיסיסט", "סוציופת", "מניפולטור" ו"מנותק מהמציאות".

מבקרים רבים טענו כי במקום להביע חרטה או לקחת אחריות, הוא הציג את עצמו כקורבן וניסה להסיט את האש לעבר גורמים חיצוניים. אחרים לעגו לאורך הסרטון וטענו כי הוא עסק בעיקר ברחמים עצמיים ולא סיפק מענה אמיתי להאשמות החמורות שהובילו לסיום הקמפיין שלו.

נציין כי הסערה סביבו החלה עוד לפני הפרשה המדוברת, לאחר שנחשף כי בעבר היה על גופו קעקוע של צלב קרס. פלאטנר טען כי עשה את הקעקוע בגיל צעיר כחלק מניסיון "לזעזע" את הסביבה וכי בהמשך עבר תהליך של הסרתו והתנער בפומבי מהמעשה. למרות זאת, הפרשה המשיכה לרדוף אותו לאורך הקמפיין ולעורר ביקורת ציבורית.