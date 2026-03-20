"אנחנו בדרך לחופש": האיראנים חוגגים 'נורוז' בצל המלחמה

חג הנורוז, המסמל התחדשות ופתיחה חדשה, מגיע השנה לאיראן בעיתוי טעון במיוחד. על רקע המלחמה, הפגיעות בתשתיות והמצב הכלכלי המורכב, רבים מהאיראנים מציינים את החג בתחושת כובד, לצד ניצנים זהירים של תקווה לעתיד אחר.

לפי דיווח ברשת CNN, עבור לא מעט אזרחים, אווירת החג כמעט ואינה מורגשת. “אין לי אנרגיה להכין את שולחן החג”, סיפרה תושבת טהרן. “איך אפשר לחגוג כשאי אפשר להיפגש עם המשפחה?”.

הימים האחרונים מתוארים כתקופה של מתח מתמשך וחוסר ודאות. “הזמן כאילו נעצר”, הוסיפה. “הכול מרגיש על סף משהו – אבל שום דבר לא מתבהר”.

ובכל זאת, לצד תחושת השיתוק, נשמעות גם אמירות אחרות – המבטאות מבט קדימה. תושב ותיק בעיר אמר כי למרות ההפצצות, “העיר מרגישה קלה יותר... כאילו יש תחושה שמשהו עומד להשתנות, שאנחנו בדרך לחופש”.

המצוקה הכלכלית מוסיפה ממד נוסף: “השווקים מלאים, אבל זה לא העניין”, אמר אחד התושבים. “לקנות את הדברים הבסיסיים לחג הפך למותרות, כשאין ודאות לגבי העתיד”.

גם לפני הלחימה התמודדה איראן עם משבר כלכלי ומחאות פנימיות, וכעת המציאות מורכבת אף יותר. כעת, התושבים מקווים כי במקביל לציון השנה הפרסית החדשה, הם יציינו גם התחדשות עם סיום שלטון האייתוללות ושחרור איראן.