( צילום: מסך, מתוך X )

סופת טורנדו הרסנית הכתה בעוצמה רבה במדינת אוקלהומה שבארה"ב, והותירה אחריה שובל של חורבן בעיר אניד, המונה כחמישים אלף תושבים וממוקמת סמוך לגבולה הצפוני של המדינה.

על פי דיווחי שירות מזג האוויר הלאומי וגורמי החירום המקומיים, הסופה, שאושרה רשמית כטורנדו, חצתה ביום חמישי אזורים נרחבים בעיר, תלשה גגות ממבנים, הפילה עמודי חשמל והחריבה בתים רבים עד היסוד. למרות ממדי ההרס העצומים, משרד השריף של מחוז גארפילד דיווח כי בשעות הראשונות שלאחר חלוף הסופה לא התקבלו דיווחים על הרוגים, ונרשמו פציעות קלות בלבד בקרב התושבים. כוחות משטרה מקומיים הוזעקו לאזורי הפגיעה בתוך דקות ספורות והחלו מיד בסריקות קדחתניות מבית לבית. אליהם הצטרפו כוחות כיבוי האש של אניד ומשטרת הכבישים של אוקלהומה, שביצעו סריקות חוזרות ונשנות בניסיון לאתר ניצולים. חזית חדשה? 40 ימאים חטופים בידי איראן - זה מה שעלה בגורל הספינות יוסי נכטיגל | 23.04.26 ראש עיריית אניד, דיוויד מייסון, מסר ביום שישי כי מספר תושבים נלכדו בבתיהם תחת הריסות המבנים שקרסו וחולצו בהצלחה על ידי צוותי החירום. מייסון ציין כי הנזק הקשה ביותר נגרם בשכונת גריי רידג', הממוקמת בחלקה הדרומי של העיר, שם בתים שלמים קרסו מעוצמת הרוחות. בהודעה שפרסם ברשתות החברתיות, שיבח ראש העיר את ההתגייסות המהירה של הקהילה, וכתב: "התמיכה מצד הקהילה שלנו יוצאת דופן. עסקים מקומיים הציעו ציוד וכוח אדם, תושבים פתחו את דלתותיהם, ואספקה כבר החלה לזרום. זהו האופי של אניד ברגעים מאתגרים, אנו ממשיכים להתייצב אחד למען השני".

הסופה לא פסחה גם על מתקנים צבאיים באזור. בסיס חיל האוויר ואנס, הממוקם כקילומטרים ספורים צפונית לאוקלהומה סיטי, ספג פגיעות קשות. גדרות וציוד הופלו ארצה, וביום שישי פרסם הבסיס הודעה מקוונת כי הוא נסגר עד להודעה חדשה עקב מאמצים מתמשכים לחידוש אספקת החשמל והמים.

מושל מדינת אוקלהומה, קווין סטיט, הביע את תמיכתו בתושבים ופרסם ברשתות החברתיות קריאה לאזרחים להצטרף לתפילה למען קהילת אניד, שנפגעה קשות מסופת הטורנדו הלילה.

במקביל לעבודות השיקום, שירות מזג האוויר הלאומי מזהיר כי הסכנה טרם חלפה. תחזיות עדכניות מצביעות על אפשרות לסופות נוספות שיתפתחו עד לליל שישי ברחבי דרום מרכז ודרום מזרח אוקלהומה. יתרה מכך, סופות רעמים עזות עד חמורות צפויות לפקוד שוב את האזור במהלך יום שבת, כולל אזור העיר אניד שעדיין מלקק את פצעיו.