דיקטטור אנרגטי: משקה חדש של אדם קדירוב כובש את צ'צ'ניה

אדם קדירוב כובש את צ'צ'ניה עם משקה האנרגיה - צילום: רשתות חברתיות אדם קדירוב כובש את צ'צ'ניה עם משקה האנרגיה | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:28 אדם קדירוב כובש את צ'צ'ניה עם משקה האנרגיה ( צילום: רשתות חברתיות )

בצ'צ'ניה החלו לאחרונה לשווק את משקה האנרגיה "K-13", מותג המזוהה באופן ישיר עם אדם קדירוב בן ה-18, בנו של מנהיג הרפובליקה. המותג, ששמו מופיע תדיר על בגדי מקורביו של קדירוב הצעיר ובחשבונות האינסטגרם שלו, הושק בקמפיין ראוותני.

השקת המשקה מעוררת תהיות רבות בשל המהפך המוחלט בעמדתו של האב, רמזן קדירוב. בעבר, בשנת 2012, הצהיר קדירוב כי משקאות אנרגיה הם "רעל" וטען כי בחברה מוסלמית אין מקום לצריכת חומרים "מטשטשי תודעה". עמדה זו אף תורגמה לחקיקה בשנת 2013, אז הוטלו קנסות על מכירת משקאות כאלו, הגבלות שרוככו רק ב-2018 אך נותרו בתוקף במוסדות חינוך ובריאות.