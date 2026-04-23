דיקטטור אנרגטי: משקה חדש של אדם קדירוב כובש את צ'צ'ניה

בצ'צ'ניה החלו לאחרונה לשווק את משקה האנרגיה "K-13", מותג המזוהה באופן ישיר עם אדם קדירוב בן ה-18, בנו של מנהיג הרפובליקה. המותג, ששמו מופיע תדיר על בגדי מקורביו של קדירוב הצעיר ובחשבונות האינסטגרם שלו, הושק בקמפיין ראוותני.
השקת המשקה מעוררת תהיות רבות בשל המהפך המוחלט בעמדתו של האב, רמזן קדירוב. בעבר, בשנת 2012, הצהיר קדירוב כי משקאות אנרגיה הם "רעל" וטען כי בחברה מוסלמית אין מקום לצריכת חומרים "מטשטשי תודעה". עמדה זו אף תורגמה לחקיקה בשנת 2013, אז הוטלו קנסות על מכירת משקאות כאלו, הגבלות שרוככו רק ב-2018 אך נותרו בתוקף במוסדות חינוך ובריאות.
אולם כעת, כשהמותג קשור לבנו, המגבלות הוסרו והיחס השתנה מן הקצה אל הקצה. קדירוב האב עצמו השתתף בקידום המשקה, ואף תועד בטעימה חגיגית יחד עם יו"ר הפרלמנט הצ'צ'ני, מגומד דאודוב, שכינה את ה-"K-13" כמשקה האנרגיה "הטוב ביותר". מאחורי הייצור עומדות חברות של איש העסקים איסלאם ויסאלייב, המוגדר על ידי עיתונאים כ"איש קש" של משפחת קדירוב.
המהלך העסקי החדש מתרחש על רקע השמועות סביב הירושה הפוליטית בצ'צ'ניה. בעוד שאדם קדירוב זכה בשנים האחרונות לעשרות עיטורי כבוד ותפקידים רשמיים, דיווחים אחרונים מצביעים על כך שרמזן קדירוב החל לשקול דווקא את בנו הבכור, אחמט, כיורשו העיקרי בתפקיד ראש הרפובליקה,. המותג החדש, אם כן, נראה כנדבך נוסף בביסוס מעמדו הציבורי והכלכלי של אדם בתוך המערכת הצ'צ'נית.
