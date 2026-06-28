עם משפט קבוע כל בוקר: התוכי המבוגר שכבש שיא חדש

התוכי הביתי ספודלס, השייך לאמנדה בת' מדרום קרוליינה, הוכר רשמית על ידי ספר השיאים של גינס כתוכי הדררה המבוגר ביותר בעולם. גילו עומד על 32 שנים ו-86 ימים בדיוק.

בת' סיפרה כי קיבלה את ספודלס מאמה בשנת 1997, כשהיה בן שלוש. "אני תמיד צוחקת שהוא פשוט מסרב למות, אז אני ממשיכה להאכיל אותו", אמרה.

לדבריה, ספודלס כבר אינו דברן כפי שהיה בעבר, אך עדיין פותח כל בוקר במילים "ציפור יפה". היא הוסיפה: "יש לו אישיות מקסימה. לפי הדברים שהוא אומר וההתנהגות שלו, נראה שהבעלים הראשונה שלו הייתה אישה נחמדה מאוד".

על פי ספר השיאים של גינס, בעוד שתוחלת החיים של דררה ביתי עומדת בדרך כלל על 15 עד 20 שנים, ספודלס הצליח לחיות הרבה מעבר לכך.