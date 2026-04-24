צבא ארצות הברית מפתח בימים אלה תוכניות פעולה חדשות שנועדו לפגוע ביכולותיה הצבאיות של איראן באזור מצר הורמוז, למקרה שהפסקת האש הנוכחית בין המדינות תקרוס - כך דווח ברשת CNN.

על פי מקורות המעורים בפרטים, האפשרויות הנבחנות כעת בפנטגון כוללות התמקדות בתקיפות דינמיות של יעדים איראניים סביב מצר הורמוז, המפרץ הפרסי ומפרץ עומאן.

התוכניות מפרטות אפשרויות לפגיעה בסירות תקיפה מהירות, ספינות מיקוש ונכסים נוספים שסייעו לטהרן לסגור הלכה למעשה את נתיבי המים המרכזיים הללו ולהשתמש בהם כקלף מיקוח משמעותי מול ארצות הברית.

חסימת מצר הורמוז יצרה גלי הדף אדירים בכלכלה העולמית, אשר מאיימים לחבל במאמציו של הנשיא דונלד טראמפ להוריד את האינפלציה בארצות הברית. סגירת המצר נמשכת על אף הפסקת האש והקפאת התקיפות האמריקניות שהחלו בשבעה באפריל.

בעוד שבחודש הראשון של הלחימה התמקדו ההפצצות האמריקניות בעיקר ביעדים פנימיים בעומק איראן, התוכניות החדשות מצביעות על מעבר למערכת הפצצות מרוכזת הרבה יותר סביב נתיבי השיט האסטרטגיים כדי לאלץ את פתיחתם.

לפי הדיווח של CNN, למרות שינוי המיקוד, משימת פתיחת המצר צפויה להיות מורכבת. אחוז ניכר ממערך טילי חוף הים של איראן נותר שלם, וברשותה עדיין סירות קטנות רבות שעלולות לשמש לשיגור מתקפות נגד ספינות מסחריות וצבאיות.

מקורות המעורים בתכנון הצבאי, ובהם בכירים בתחום הספנות העולמית, מעריכים כי תקיפות בלבד לא יספיקו כדי לפתוח מיד את נתיב השיט. לדבריהם, אלא אם ארצות הברית תוכל להוכיח באופן חד משמעי כי כלל היכולות הצבאיות של איראן באזור הושמדו, פתיחת המצר תהיה תלויה במידת הסיכון שהנשיא טראמפ יהיה מוכן לקחת כאשר יורה לספינות מסחריות לחצות את המים המאוימים.

לצד הפעילות הימית, הפנטגון גיבש חלופות נוספות הכוללות תקיפת יעדי תשתיות, בהם מתקני אנרגיה מרכזיים, בניסיון לאלץ את איראן לחזור לשולחן המשא ומתן באופן רציני.

חלופה נוספת שנבחנת היא סיכול ממוקד של מנהיגים צבאיים וגורמים במשטר שלטענת וושינגטון מחבלים במכוון במאמצים הדיפלומטיים. רשימת היעדים האפשרית כוללת בין היתר את אחמד וחידי, המשמש כמפקד העליון של משמרות המהפכה.

במשרד ההגנה האמריקני סירבו להתייחס למהלכים היפותטיים, אך הבהירו כי הצבא ממשיך לספק לנשיא מגוון רחב של אפשרויות פעולה וכי כל האופציות נותרו על השולחן.

הנשיא טראמפ מצידו טוען שוב ושוב כי המשטר האיראני מרוסק ומשוסע מבפנים, במיוחד לאחר שהמבצעים המשותפים של ארצות הברית וישראל הובילו לחיסולם של בכירים רבים, ובהם המנהיג העליון של איראן. בפוסט שפרסם ברשתות החברתיות, הצביע טראמפ על מאבקי כוחות פנימיים בין הקיצונים, שלדבריו נוחלים תבוסה צורבת בשדה הקרב, לבין המתונים כביכול, עמם ניהלה ארצות הברית מגעים חצי רשמיים. טראמפ תיאר את חילוקי הדעות הפנימיים האלו כטירוף המקשה על איראן להחליט אפילו מי מנהיג אותה.

גורמים המעורים בתכנון המלחמה המקורי מודים כעת כי ממשל טראמפ המעיט בנכונותה של איראן לסגור לחלוטין את מצר הורמוז טרם פרוץ הקרבות. לדבריהם, ניתן היה למנוע את המהלך הדרמטי הזה לו ארצות הברית הייתה מציבה כוחות משמעותיים באזור מראש במטרה להרתיע את טהרן מלנקוט בצעד קיצוני שכזה.

כיום מנסה הצבא האמריקני לתקן את המעוות ואוכף מצור ימי נוקשה על נמלי איראן באמצעות כוח עצום הכולל תשע עשרה ספינות מלחמה, בהן שתי נושאות מטוסים המפטרלות במזרח התיכון, ועוד שבע ספינות באוקיינוס ההודי.

במסגרת המצור שהחל בשלושה עשר באפריל, כוחות אמריקניים פשטו עד כה על מספר ספינות שניסו לעקוף את הסנקציות, כולל השתלטות לילית דרמטית על ספינה חסרת דגל לאום מזוהה שנשאה נפט איראני בלב האוקיינוס ההודי.