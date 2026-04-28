הנקמה של האלמנה: הרגע שבו הרוצח גילה שיינמק בכלא 115 שנה

בית המשפט בניו יורק גזר אמש (שני) עונש מאסר כבד של 115 שנים עד מאסר עולם על גאי ריברה, שהורשע בהריגתו של השוטר יהונתן דילר במהלך בדיקת תנועה שגרתית בשנת 2024.

לפי הדיווח ב-AP, גזר הדין הדרמטי ניתן באולם עמוס בשוטרים ובבני משפחה כאובים, כאשר השופט מייקל אלואיז הבהיר לנאשם כי הוא "ללא ספק יסיים את חייו בין כותלי הכלא".

האירוע שהסעיר את ארצות הברית התרחש ב-25 במרץ 2024, בשכונת פאר רוקאווי שבקווינס - אזור שבו מתגוררים יהודים רבים. דילר, שוטר מוערך בן 31, היה בסיור יחד עם עמיתיו כאשר הבחינו בחפץ חשוד בבגדיו של ריברה בעת שנכנס לרכב חונה.

בזמן שהשוטרים תחקרו את נהג הרכב, שלח ריברה – שישב במושב שליד הנהג – יד לאקדח וירה לעברו של דילר. הקליע פגע בחלקו התחתון של הגוף, מתחת לאפוד המגן, ופצע אותו אנושות. זמן קצר לאחר מכן נקבע מותו של השוטר, שהיה הראשון שנהרג בשורות משטרת ניו יורק מזה שנתיים.

ב-YWN דווח כי במהלך הדיון הטעון בבית המשפט, פנתה אלמנתו של השוטר, סטפני דילר, ישירות אל הרוצח בדמעות ואמרה: "גזרת עליי ועל בני הקטן מאסר עולם ללא בעל ואבא, לכן גם לך מגיע עונש דומה. ברגע אחד לקחת את כל מה שהיה החיים שלי".

גם אמו של דילר, פראן, תיארה את השבר העמוק ואת הכאב הבלתי נסבל שמלווה את המשפחה מאז האובדן, תוך שהיא מציינת כי עולמה התנפץ לרסיסים.

השופט אלואיז לא חסך במילים קשות כלפי ריברה ואמר לו: "גזר הדין שלך נקבע ברגע שבו לחצת על ההדק. לי לקח חמש דקות לחשב את המספרים, לך ייקח חיים שלמים לחשב את הנזק שגרמת".

למרות שהמושבעים זיכו את ריברה מאשמת רצח והרשיעו אותו בהריגה בנסיבות מחמירות, התביעה התעקשה על העונש המקסימלי בשל עברו הפלילי המכביד של הנאשם ובשל העובדה שמדובר בבחירה מודעת ומרושעת להפעיל אלימות קטלנית נגד איש חוק.

פרשת מותו של דילר הפכה בזמנו למוקד של ויכוח ציבורי ופוליטי רחב בארצות הברית בנושאי "חוק וסדר". מסע הלווייתו משך אלפי משתתפים, בהם גם הנשיא דונלד טראמפ, ששיבח את פועלו של השוטר ואף הזכיר אותו בנאומו בפני הקונגרס כדמות של הקרבה וגבורה.

עורך דינו של הנאשם הודיע כי בכוונתו לערער על גזר הדין, בעוד שארגוני השוטרים בסיכום הדיון הביעו סיפוק מכך שהעבריין לא יזכה לראות שוב את אור היום מחוץ לכלא.