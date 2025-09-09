כיכר השבת
חשש עקיף מהשפעה חות'ית

מיליונים חוו האטה וניתוקים בגלישה בגלל פגיעות בכבלי אינטרנט תת-ימיים בים סוף

תקלה רחבת־היקף בכבלי תקשורת מרכזיים ליד חופי ג'דה פגעה בשירותי אינטרנט של מדינות רבות באסיה ובמזרח התיכון | הגורמים המדויקים עדיין לא ידועים, והמתיחות הביטחונית באזור רק מגבירה את הדאגות לפגיעוּת תשתיות קריטיות אלו | בין הנפגעים: פקיסטן, איחוד האמירויות והודו | מאחורי הקלעים חשש עקיף מהשפעה חות'ית לפגיעה (בעולם)

כבל תת ימי (צילום: Shutterstock)

במהלך הימים האחרונים, אזור ים סוף התמודד עם אירוע תקשורת חסר תקדים: כבלי תת-ימיים מרכזיים, העוברים בסמוך לעיר הנמל הסעודית ג'דה, נקרעו - ותוצאותיהם ניכרות על מיליוני משתמשים במזרח התיכון, דרום אסיה ובחלקים מאירופה. מערכות ניטור תעבורת רשת כמו NetBlocks וגורמים בטלקום המקומי אישרו פגיעה בו-זמנית בשני הכבלים - SMW4 ו-IMEWE – הנחשבים 'שדרת־על' לתקשורת נתונים גלובלית בין אירופה ואסיה.

חברות רבות, כמו למשל מיקרוסופט, התריעו שהשיבושים הביאו לעלייה ניכרת בזמני תגובה ולגלישה איטית, במיוחד בקרב לקוחות המסתמכים על נתיב "ים סוף". חלק מהספקיות הצליחו להפעיל מסלולי גיבוי, אך צרכנים פרטיים ועסקים סבלו מהאטה חריגה. פקיסטן דיווחה באופן רשמי על שיבושים ופרסמה אזהרה לציבור לפגיעה חריפה בשעות העומס, ובעוד יתר המדינות ניסו למזער פומבית את ממדי התקלה וגולשים רבים ברשתות החברתיות הביעו תסכול רב.

בעוד שמוקד התקלה עובר במים אסטרטגיים המאויימים בחודשים האחרונים על ידי המורדים החות'ים מתימן - אשר תוקפים ספינות סחר וטוענים למאבק בישראל סביב עזה - אין ראיה חד-משמעית (נכון להיום) שהם עומדים מאחורי פגיעת הכבלים. ממשלת תימן המוכרת הזהירה בעבר מהסתברות למתקפה כזאת, אבל הגורמים במורדים הכחישו אחריות, גם במקרה זה. בערוצי החדשות שלהם דווח על השיבושים אך ללא לקיחת קרדיט או הודאה.

תיקון כבלים מסוג זה הוא אתגר לוגיסטי ומדיני: הכבלים שוכנים בעומק רב ומצריכים צוותי תיקון מיומנים, ציוד ייעודי ואבטחה, בוודאי באזור כה רגיש כמו ים סוף. לעיתים יידרשו שבועות עד לשיקום המלא. אירועים הממחישים את השבריריות של תשתיות התקשורת - ואת תלות העולם בהם בשגרה ובעתות משבר.

