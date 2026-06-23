כיכר השבת
תופעה נדירה

סימן מבשר רעות: השמיים נצבעו באדום לקראת סופת גשמים חריגה | צפו

שמיים אדומים יוצאי דופן נצפו בצ'ליאבינסק שברוסיה לפני הגעת סופה עזה | מומחים מסבירים את התופעה האטמוספרית הנדירה

תופעת הטבע הנדירה ברוסיה
תופעת הטבע הנדירה ברוסיה | צילום: צילום: מתוך רשתות חברתיות

שמיים אדומים יוצאי דופן נצפו בימים האחרונים באזור צ'ליאבינסק שבדרום הרי האורל ב, רגעים לפני הגעת מערכת מזג אוויר סוערת שכללה גשמים עזים, סופות רעמים וברד.

תיעוד שפורסם ברשתות החברתיות הראה עננים בגוון אדום עמוק שכיסו את השמיים ויצרו מראה חריג.

לפי הרשויות המקומיות, התופעה נצפתה זמן קצר לפני שהאזור הושפע ממזג אוויר קיצוני, ובעקבות התחזיות פורסמו אזהרות לתושבים מפני גשמים חזקים, רוחות עזות וסופות רעמים.

מומחי מזג אוויר מסבירים כי גוונים אדומים בשמיים יכולים להיווצר כאשר אור השמש נשבר ומוחזר דרך שכבות עננים צפופות וחלקיקים באטמוספרה, במיוחד בשעות הזריחה או השקיעה ובמהלך תנאי מזג אוויר חריגים.

רוסיהגשמיםתופעת טבעמזג אוויר סוערשמיים
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר