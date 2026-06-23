שמיים אדומים יוצאי דופן נצפו בימים האחרונים באזור צ'ליאבינסק שבדרום הרי האורל ברוסיה, רגעים לפני הגעת מערכת מזג אוויר סוערת שכללה גשמים עזים, סופות רעמים וברד.

תיעוד שפורסם ברשתות החברתיות הראה עננים בגוון אדום עמוק שכיסו את השמיים ויצרו מראה חריג.

לפי הרשויות המקומיות, התופעה נצפתה זמן קצר לפני שהאזור הושפע ממזג אוויר קיצוני, ובעקבות התחזיות פורסמו אזהרות לתושבים מפני גשמים חזקים, רוחות עזות וסופות רעמים.

מומחי מזג אוויר מסבירים כי גוונים אדומים בשמיים יכולים להיווצר כאשר אור השמש נשבר ומוחזר דרך שכבות עננים צפופות וחלקיקים באטמוספרה, במיוחד בשעות הזריחה או השקיעה ובמהלך תנאי מזג אוויר חריגים.