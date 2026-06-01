לא תחביב חדש: השר קנדי חושף תיעוד נדיר מגיל 13 עם נחש ארסי 

מזכיר הבריאות ושירותי האנוש של ארצות הברית רוברט פ. קנדי ג'וניור ממשיך לעורר סערה ברשתות החברתיות, והפעם לא בגלל הצהרה פוליטית, אלא בשל תחביב מסוכן ומפתיע שליווה אותו מאז ילדותו.
בעקבות תיעוד ויראלי שפורסם לאחרונה, בו נראה קנדי לוכד נחש שפלש למרפסת ביתו, החליט הפוליטיקאי להוכיח למעקביו שלא מדובר במקרה חד פעמי.
בציוץ שפרסם, שיתף קנדי תמונת "throwback" היסטורית משנת 1967, בה הוא נראה כנער צעיר במהלך טיול בנהר הקולורדו עם אביו. בתמונה, שצולמה בשחור-לבן, נראה קנדי כשהוא אוחז בביטחון רב ובזרועות חשופות בנחש עכסן (Timber rattlesnake) – אחד הנחשים הארסיים והמסוכנים ביותר.
"עוד לא השתעממתם מנחשים?", כתב קנדי בבדיחות למעקביו, והוסיף פרט מעניין: לצדו בתמונה מופיעה בת דודתו בצעירותה, העיתונאית והסופרת המוכרת מריה שרייבר. הציוץ, שהגיע כתגובה משעשעת לתיעוד המרפסת שלו ומסתבר שקנדי מחזיק במיומנות הזו כבר למעלה מחמישה עשורים.
0 תגובות