כיכר השבת
העיקר הבריאות

לא תחביב חדש: השר קנדי חושף תיעוד נדיר מגיל 13 עם נחש ארסי 

אחרי שהסרטון שלו לוכד נחש בביתו הפך לוויראלי, רוברט פ. קנדי ג'וניור מוכיח שזה בגנים: תמונת שחור-לבן מ-1967 חושפת אותו כילד אוחז בנחש עכסן מסוכן בידיים חשופות | הכירו את "מאלף הנחשים" מהקולורדו והתיעוד ההיסטורי שמשגע את הרשת (חדשות בעולם)

שר הנשחים והציוץ הוייראלי (צילום: מסך)

מזכיר הבריאות ושירותי האנוש של ארצות הברית רוברט פ. קנדי ג'וניור ממשיך לעורר סערה ברשתות החברתיות, והפעם לא בגלל הצהרה פוליטית, אלא בשל תחביב מסוכן ומפתיע שליווה אותו מאז ילדותו.

בעקבות תיעוד ויראלי שפורסם לאחרונה, בו נראה קנדי לוכד נחש שפלש למרפסת ביתו, החליט הפוליטיקאי להוכיח למעקביו שלא מדובר במקרה חד פעמי.

בציוץ שפרסם, שיתף קנדי תמונת "throwback" היסטורית משנת 1967, בה הוא נראה כנער צעיר במהלך טיול בנהר הקולורדו עם אביו. בתמונה, שצולמה בשחור-לבן, נראה קנדי כשהוא אוחז בביטחון רב ובזרועות חשופות בנחש עכסן (Timber rattlesnake) – אחד הנחשים הארסיים והמסוכנים ביותר.

שר הנחשים: הסרטון של רוברט קנדי ג'וניו
שר הנחשים: הסרטון של רוברט קנדי ג'וניו

"עוד לא השתעממתם מנחשים?", כתב קנדי בבדיחות למעקביו, והוסיף פרט מעניין: לצדו בתמונה מופיעה בת דודתו בצעירותה, העיתונאית והסופרת המוכרת מריה שרייבר. הציוץ, שהגיע כתגובה משעשעת לתיעוד המרפסת שלו ומסתבר שקנדי מחזיק במיומנות הזו כבר למעלה מחמישה עשורים.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

