נתניהו ורוביו ( צילום: קובי גדעון, לע"מ )

מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, הדגיש בראיון ל-Fox Business את הצורך בפירוק ארגון הטרור חמאס מנשקו, כצעד הכרחי להבטחת יציבות ושלום במזרח התיכון.

רוביו התייחס לדיווחים על כוונת ישראל לכבוש את רצועת עזה ואמר כי ההחלטות הביטחוניות הן בלעדיות לישראל: "בסופו של דבר, הנשיא טראמפ הבהיר שישראל תקבל את ההחלטות הנחוצות להבטחת ביטחונה". הוא ציין כי הוא בקשר שוטף עם בכירים ישראלים, ובפרט עם ראש הממשלה. לדבריו, קיימות שלוש סוגיות מרכזיות שיש לטפל בהן באזור: "הבעיה הראשונה היא היבט הומניטרי שדורש מענה מיידי, בו אנו פועלים בזהירות שלא להעצים את חמאס. הבעיה השנייה היא גורל 20 חטופים חפים מפשע, המוחזקים בתנאים קשים. והבעיה השלישית – כל עוד חמאס ממשיך לפעול, לא ניתן יהיה להשיג שלום אמיתי באזור".

טקס השחרור של אליהו שרעבי, אוהד בן-עמי ואור לוי ( צילום: Abed Rahim Khatib/Flash90 )

מזכיר המדינה האמריקני הביע דאגה עמוקה מהיעדר תשומת לב מספקת לסבלם של 20 החטופים שנמצאים במנהרות בעזה, תחת תנאים קשים וסכנת חיים. "ישנה התמקדות רבה בסוגיה ההומניטרית, אך חוסר התייחסות רצינית למצב החטופים", אמר. "הם אנשים חפים מפשע, שמוחזקים בתנאים קשים על סף מוות, והדיון הציבורי בנושא מצומצם מדי".

רוביו הבהיר כי עמדת ארה"ב היא ששלום אמיתי במזרח התיכון לא יוכל להתממש כל עוד חמאס שולט ברצועת עזה. לדבריו, עמדת ארה"ב נתמכת גם על ידי גורמים אזוריים, ביניהם הליגה הערבית. "כל עוד חמאס קיים כארגון חמוש בעזה, לא יהיה שלום ואין עתיד לשלום באזור. זה עלול להוביל לחזרה על מחזור האלימות, וזה בלתי נסבל", הדגיש. "אנחנו נחושים שלא להפסיק עד לחיסולו המוחלט של חמאס".