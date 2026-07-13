"רוסיה לא תתקרב": המדינה שרוכשת נשק קטלני להשמדת טנקים

מנה חדשה של טילי נ"ט ספייק LR2 ( צילום: משרד ההגנה הלאומי של הרפובליקה הליטאית )

המתיחות הביטחונית ליד הגבול הרוסי מגיעה לנקודת רתיחה, וליטא נערכת בכוחות מלאים. בעוד הצל של המלחמה באוקראינה ממשיך לרחף מעל אירופה, הצבא הליטאי מחזק את יכולותיו הנגד-שריוניות בצעד משמעותי שנועד להרתיע כל איום פוטנציאלי מצד רוסיה.

על פי דיווחים מאתר Militarnyi, הצבא הליטאי קיבל לידיו משלוח חדש של טילי נגד-טנקים מונחים מסוג Spike LR2 בשווי העולה על 3 מיליון אירו. העסקה מביאה את סך ההשקעה הליטאית בטילים אלו ליותר מ-11.5 מיליון אירו, כחלק מהיערכות אסטרטגית נרחבת להתמודדות עם האיום המשוריין הרוסי. רוברטס קאונאס, דובר משרד ההגנה הליטאי, הבהיר כי המדינה פועלת בנחישות להרתעת רוסיה ולהבטחת השלום האזורי. "אנו משקיעים באופן מתמשך במלאי תחמושת אסטרטגי", מסר, תוך הדגשת המדיניות הברורה: הגדלת מלאי הנשק המדויק וחיזוק כוחות היבשה כנדבך מרכזי בהגנה מפני פלישה אפשרית.

תיעוד טילי ספייק ( צילום: באדיבות הצבט הליטאי )

טיל מתקדם עם יכולות קטלניות

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ה-Spike LR2 הוא כלי נשק מתקדם ורב-עוצמה שפותח על ידי חברת רפאל הישראלית. בגרסה החדשה והמשודרגת שלו, טווח הפגיעה הורחב ל-5.5 קילומטרים – שיפור משמעותי שמאפשר ליחידות הליטאיות לתקוף מטרות איכותיות ממרחק בטוח, הרחק לפני מגע ישיר עם כוחות האויב.

הטיל מסוגל להשמיד מגוון רחב של מטרות: מטנקים מתקדמים ועד מבנים מבוצרים. מערכת ההנחיה המתקדמת שלו מאפשרת דיוק גבוה במיוחד, גם בתנאי שטח מורכבים ובמזג אוויר קשה. היכולת לפגוע ממרחק כה גדול מעניקה יתרון טקטי משמעותי לכוחות הליטאיים.

הטילים משולבים ברכבי הלחימה הליטאיים מדגם "Vilkas" – גרסה מקומית משודרגת של רכב הלחימה הגרמני Boxer. הרכב מצויד בצריח הבלתי מאויש Samson Mk2 של חברת רפאל הישראלית, הכולל תותח 30 מילימטר עוצמתי ומשגרים ייעודיים לטילי הספייק. השילוב הזה הופך את ה"וילקאס" לפלטפורמה קרבית משולבת שמחברת אש ישירה ויכולת נגד-שריון מדויקת במערכת אחת.

מערכת ההגנה האווירית של ליטא ( צילום: משרד ההגנה הלאומי של הרפובליקה הליטאית. )

תקציב ביטחון חסר תקדים

ליטא לא מסתפקת ברכש הנוכחי. על פי נתוני משרד ההגנה, תקציב 2026 מציב יעד חסר תקדים של שני מיליארד אירו לרכש צבאי – סכום המתרגם ל-5.38% מהתוצר המקומי הגולמי של המדינה. מדובר באחד השיעורים הגבוהים ביותר בקרב מדינות נאט"ו, ובהשקעה שמשקפת את רמת החשש הליטאית מהאיום הרוסי.

עבור ליטא, השכנה למסדרון קלינינגרד הרוסי ולבלארוס הידידותית למוסקבה, מדובר בהרבה יותר מעוד רכש צבאי שגרתי. זוהי תעודת ביטוח מבצעית אמיתית. המדינה הקטנה, שחוותה בעבר את השלטון הסובייטי, אינה מוכנה לקחת סיכונים כשמדובר בעצמאותה ובריבונותה.

ההשקעה הכבדה בנשק מדויק ובמערכות הגנה מתקדמות משקפת הבנה עמוקה של המציאות הביטחונית החדשה באירופה. כפי שדיווחנו בעבר, מדינות נאט"ו מבינות כי עליהן להיערך לאיומים חדשים ומשתנים, תוך שימוש בטכנולוגיות מתקדמות ובנשק מדויק.

צבא ליטא מתחמש ( צילום: החשבון הרשמי של כוחות הצבא הליטאים. )

מסר ברור למוסקבה

הרכש המסיבי של טילי ספייק מהווה מסר ברור לרוסיה: ליטא לא תהיה מטרה קלה. היכולת להשמיד כוחות משוריינים ממרחק של מעל חמישה קילומטרים, בשילוב עם רכבי לחימה מתקדמים ומערכות הגנה נוספות, יוצרת מחסום משמעותי בפני כל תוכנית פלישה אפשרית.

המתיחות באזור הבלטי אינה תיאורטית. כפי שחשפנו לאחרונה, כוחות הביטחון הליטאיים מתמודדים עם אתגרים מבצעיים מורכבים לאורך הגבול עם בלארוס, כולל גילוי תשתיות תת-קרקעיות שנועדו להברחת אנשים ואולי גם לפעילות עוינת אחרת.

ההשקעה הליטאית בביטחון מהווה דוגמה למדינות אירופה נוספות. בעידן שבו האיום הרוסי חוזר ומתגבר, ההיערכות הצבאית המוקדמת והנחושה עשויה להיות ההבדל בין שמירה על העצמאות לבין כניעה לאיומים חיצוניים. ליטא בחרה בדרך הראשונה, ומשקיעה את המשאבים הנדרשים כדי להבטיח את עתידה.