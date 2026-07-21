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דרמה בחופי בריטניה: ספינה רוסית פתחה באש במרחק קילומטרים מהממלכה

במהלך חריג סמוך לבריטניה, ספינת מלחמה רוסית הודיעה במפתיע כי היא עומדת לפתוח באש חיה – וביקשה מהצי הבריטי להתרחק (חדשות בעולם)

"נויסטראשימי (צילום: רשתות חברתיות )

המתיחות בין לבריטניה עלתה שלב נוסף לאחר שספינת המלחמה הרוסית "נויסטראשימי" (Neustrashimy) ביצעה תרגיל אש חיה במים בינלאומיים, כ־74 קילומטרים מדרום לעיר פלימות' שבבריטניה.

לפי משרד ההגנה הבריטי, הספינה הרוסית, שהייתה במעקב של ספינת הסיור הבריטית HMS Tyne, הודיעה זמן קצר מראש כי בכוונתה לבצע ירי. בעקבות ההודעה ביקשה מהספינה הבריטית להתרחק למרחק בטוח, והצי המלכותי נענה לבקשה כדי לאפשר את קיום התרגיל.

כ־74 קילומטרים מדרום לעיר פלימות' שבבריטניה. (צילום: גוגל מפות)

הירי נמשך כ־30 דקות במים בינלאומיים. הרשויות בבריטניה לא מסרו באילו אמצעי לחימה השתמשה הספינה, אך ידוע כי היא מצוידת בטילי שיוט נגד ספינות, בתותח 100 מ"מ ובמערכות הגנה אווירית מתקדמות.

במשרד ההגנה הבריטי הדגישו כי הצי המלכותי עקב אחר התרגיל לכל אורכו, ממשיך לעקוב מקרוב אחר פעילות כלי השיט הרוסי ונמצא בכוננות להגן על ביטחון הממלכה.

האירוע מגיע על רקע מתיחות ימית גוברת בין שתי המדינות. בחודשים האחרונים מלווים כלי שיט רוסיים מכליות המשתייכות ל"צי הצללים" הרוסי, ובחודש שעבר אף נרשם אירוע חריג נוסף כאשר פריגטה רוסית ירתה יריות אזהרה לעבר יאכטה בריטית בתעלת למאנש.

גורמי ביטחון בבריטניה הגדירו את התרגיל כצעד "חריג מאוד", ובתקשורת הבריטית אף עלו הערכות כי עיתויו – ביום כניסתו של ראש הממשלה החדש לתפקיד – עשוי להתפרש כמסר פוליטי מצד מוסקבה, אף שאין לכך אישור רשמי.

רוסיהמלחמהבריטניהאירופהאנגליה
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