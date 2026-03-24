מדינות המפרץ מתקרבות לשינוי מהותי במדיניותן כלפי איראן, זאת על רקע התקיפות האיראניות המתמשכות על תשתיות אנרגיה קריטיות בשטחן. על פי דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל" האמריקני, ערב הסעודית ואיחוד האמירויות שוקלות באופן רציני הצטרפות פעילה ללחימה נגד המשטר האיראני.

ההתפתחות הדרמטית מגיעה לאחר שבימים האחרונים תקפה איראן מתקני גז בקטאר ובסעודיה, תוך פגיעה ישירה בתשתיות האנרגיה החיוניות של מדינות אלו. כידוע, המפרץ הפרסי מהווה עורק חיוני לאספקת האנרגיה העולמית, והאיום על מצר הורמוז מעצים את החשש מהשלכות כלכליות קשות.

על פי הדיווח, ערב הסעודית החליטה לאפשר לארצות הברית להשתמש בבסיסים צבאיים בשטחה - שינוי משמעותי לעומת תחילת המלחמה, כאשר ריאד ניסתה להימנע ממעורבות ישירה. מקור המעורה בפרטים צוטט בעיתון כי יורש העצר מוחמד בן סלמאן שוקל ברצינות להצטרף לתקיפות נגד איראן, במטרה להשיב את ההרתעה מול טהרן.

כזכור, בן סלמאן אישר לאחרונה לצבא הממלכה להשיב בתקיפה נגד איראן במידת הצורך, תוך שהוא מקבל תמיכה מלאה מנשיא ארה"ב דונלד טראמפ. ההחלטה התקבלה על רקע ניסיונות תקיפה איראניים חוזרים ונשנים לעבר ריאד ומזרח המדינה.

במקביל, באיחוד האמירויות מקדמים רכישת מערכות הגנה אווירית מתקדמות מארצות הברית, כחלק ממערך הגנה אזורי מקיף. על פי דיווחים, וושינגטון מקדמת מכירת סוללות הגנה אווירית מסוג THAAD לאיחוד האמירויות, לצד מערכות מכ"ם מתקדמות לכווית.

יצוין כי לאחרונה סיכלו רשויות האמירויות רשת טרור איראנית שפעלה בתוך המדינה תחת כיסוי מסחרי, בניסיון לחדור לכלכלה המקומית ולבצע פעילות עוינת. לפחות חמישה פעילים נעצרו במסגרת המבצע.

למרות ההתקדמות בשטח, שתי המדינות עדיין נמנעות מהכרזה פומבית על הצטרפות ללחימה. הסיבה העיקרית היא החשש מהסלמה ישירה מול איראן, שעלולה להוביל לפגיעה נוספת בתשתיות האנרגיה ולסיכון מצר הורמוז - נתיב ימי קריטי לאספקת הנפט העולמית.

עם זאת, הלחץ על מדינות המפרץ גובר ככל שהתקיפות האיראניות נמשכות. התקיפה על מתקן הגז בראס לפאן בקטאר, אחד ממתקני ייצור הגז הטבעי הנוזלי המרכזיים בעולם, מהווה נקודת מפנה משמעותית בהתייחסות האזורית לאיום האיראני.