הזדמנות נדירה: טירה ענקית על אי בסקוטלנד נמכרת במחיר בדיחה

מראות הטירה ( מתוך האתר הרשמי של חברת הנדל"ן savills )

טירה מרשימה אך נטושה זה שנים ארוכות באי הסקוטי ראם הוצעה לאחרונה למכירה במחיר התחלתי מצחיק של 750 אלף ליש״ט - קצת יותר מ-3 מיליון שקל.

הטירה, שנבנתה בסוף המאה ה-19 עבור סר ג'ורג' בולו, משתרעת על שטח של כ־2,787 מ"ר וכוללת 20 חדרי שינה, שבעה חללי אירוח מרכזיים, גן מוקף חומה ועיצובי פנים מפוארים שנותרו כמעט ללא שינוי מאז ימי הזוהר שלפני מלחמת העולם הראשונה. על פי סוכנות סבילס, המייצגת את המוכרים, מרבית הרהיטים המקוריים עדיין קיימים כזכר לתקופה שבה המקום שימש כאתר בילוי של האצולה.

הטירה, הידועה בשם קינלוך קאסל, נותרה בבעלות משפחת בולו עד שנות ה-50, אז נרכשה בידי ארגון השימור הלאומי NatureScot יחד עם רוב שטחי האי. כיום חיים באי ראם רק כ-40 תושבים, והוא מהווה יעד למטיילים וחובבי טבע.

למרות השמירה הבסיסית שהייתה על המבנה לאורך השנים, כולל חיזוק הגג ותחזוקה מונעת, הארגון מחפש כעת משקיע פרטי שיוכל להשיב את הטירה לחיים - כבית פרטי, מלון בוטיק או אתר ציבורי תרבותי.

הטירה נחשבת יוצאת דופן לאור הסגנון האדריכלי שלה, על אף שאינה עתיקה במיוחד במונחים סקוטיים. בנייתה נמשכה שלוש שנים ועלתה, בערכים של היום, יותר מ-25 מיליון דולר.

הטירה שימשה בעבר מקום מרכזי למסיבות ראוותניות ומסעות ציד של החברה הגבוהה, שאליהם הגיעו אורחים ביאכטה פרטית. שיאה הגיע לקיצו בעקבות מלחמת העולם הראשונה, והידרדרותה הואצה עם מות בעליה ואירועי מלחמת העולם השנייה, עד שננטשה כמעט לחלוטין.

מאז, רוב תושבי האי הביעו תמיכה במכירת הנכס והחייאתו, אך הם מבקשים מהקונה להציג תוכנית ברורה שתשתלב עם הצרכים והקיימות של הקהילה המקומית, התרבות והטבע באי.

הנכס למכירה משתרע על כ-18 אקרים וכולל גם את כל תכולת הטירה - רהיטים תקופתיים, מזכרות מטיולי העולם של משפחת בולו, ראשי איילים מפוחלצים, דיוקנאות מלכותיים ופריטים נדירים נוספים. אומדן השיקום המקצועי עומד על כ-10 מיליון ליש״ט, בעוד שמחיר תכולת הטירה נמסר רק לרוכשים פוטנציאליים רציניים.

