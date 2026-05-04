כיכר השבת
עיתונאים פונו

ניסיון התנקשות נוסף? אירוע ירי בסמוך לבית הלבן - בזמן נאומו של טראמפ

אירוע ירי בסמוך לבית הלבן בוושינגטון - אדם נורה על ידי שוטר בזמן נאומו של טראמפ | עיתונאים פונו מהמקום (בעולם)

כתבים שפונו מהזירה בעקבות התקרית (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

אנשי השירות החשאי של ארצות הברית דיווחו על אירוע ירי שבו מעורב שוטר בצומת הרחובות 15 ואינדיפנדנס בוושינגטון די.סי - בסמוך לבית הלבן.

לפי הודעת השירות, אדם אחד נורה על ידי כוחות אכיפת החוק, ומצבו בשלב זה אינו ידוע. "אנא הימנעו מהאזור בזמן שכוחות החירום פועלים במקום", ביקשו בחשבון הרשמי.

מוקדם יותר דווח על פינוי של עיתונאים מהבית הלבן בעקבות אירוע הירי, בזמן ש נואם בפנים בפני בעלי עסקים קטנים.

האירוע עשוי להצטרף לשורת תקריות ירי שארעו בסמוך לנשיא לאחרונה, שנחשדו כנסיון התנקשות בנשיא.

בחודש שעבר אירעה תקרית ירי חמורה ליד ארוחת הערב השנתית של כתבי הבית הלבן במלון הילטון וושינגטון, שבה השתתף טראמפ. חשוד חמוש, קול אלן, ניסה לפרוץ מחסום ביטחוני, ירה ופצע סוכן שירות חשאי, ונעצר. טראמפ ומשפחתו פונו בבטחה, והחשוד הואשם בניסיון התנקשות.

דונלד טראמפהבית הלבןנאוםוושינגטוןהתנקשות
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (55%)

לא (45%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר