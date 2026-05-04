אנשי השירות החשאי של ארצות הברית דיווחו על אירוע ירי שבו מעורב שוטר בצומת הרחובות 15 ואינדיפנדנס בוושינגטון די.סי - בסמוך לבית הלבן.
לפי הודעת השירות, אדם אחד נורה על ידי כוחות אכיפת החוק, ומצבו בשלב זה אינו ידוע. "אנא הימנעו מהאזור בזמן שכוחות החירום פועלים במקום", ביקשו בחשבון הרשמי.
מוקדם יותר דווח על פינוי של עיתונאים מהבית הלבן בעקבות אירוע הירי, בזמן שהנשיא טראמפ נואם בפנים בפני בעלי עסקים קטנים.
האירוע עשוי להצטרף לשורת תקריות ירי שארעו בסמוך לנשיא לאחרונה, שנחשדו כנסיון התנקשות בנשיא.
בחודש שעבר אירעה תקרית ירי חמורה ליד ארוחת הערב השנתית של כתבי הבית הלבן במלון הילטון וושינגטון, שבה השתתף טראמפ. חשוד חמוש, קול אלן, ניסה לפרוץ מחסום ביטחוני, ירה ופצע סוכן שירות חשאי, ונעצר. טראמפ ומשפחתו פונו בבטחה, והחשוד הואשם בניסיון התנקשות.
