התופת שחזרה על עצמה: חופי צפון סידני, המוכרים בדרך כלל כגן עדן לגולשים, הפכו אתמול (שני) לזירה של סיוט מתמשך. גבר כבן 20 הותקף באכזריות על ידי כריש בחוף North Steyne הפופולרי, ופונה לבית החולים כשמצבו מוגדר אנוש.

הצירוף המצמרר שזעזע את העיר מה שהופך את האירוע הזה למטלטל במיוחד עבור הקהילה המקומית הוא המיקום: בדיוק באותה נקודה בה מצא את מותו בחודש ספטמבר האחרון הגולש האגדי מרקורי פסילאקיס. הדמיון המצמרר בין המקרים מעלה שאלות קשות לגבי נוכחות הכרישים באזור והבטיחות של המתרחצים.

מצור ימי

סידני נסגרת לאחר הדיווח על התקיפה, המועצה המקומית של ה-Northern Beaches לא לקחה סיכונים. בהחלטה דרמטית הוחלט ליישר קו עם יתר חופי סידני ולהכריז על סגירה הרמטית של עשרות חופים לאורך קו החוף. נכון להיום (שלישי) וגם מחר, הכניסה למים אסורה לחלוטין.

גבורה תחת אש

עדי ראייה מספרים על רגעי גבורה יוצאי דופן בחוף: גולשים ומצילים שנכחו במקום זינקו למים למרות הסכנה המיידית כדי למשות את הפצוע ולהעניק לו סיוע ראשוני מציל חיים. כוחות ההצלה שהגיעו לזירה שיבחו את התושבים שפעלו בקור רוח תחת מתקפה.

הרשויות באוסטרליה מזהירות: "אל תתגרו בגורל". הציבור נקרא להתרחק מהמים ולעקוב אחר הדיווחים. האם מדובר בשינוי התנהגותי של הכרישים באזור או בצירוף מקרים טרגי? התשובות יתבררו אולי בימים הקרובים, אך בינתיים – חופי סידני נותרים דוממים ומפחידים מתמיד.