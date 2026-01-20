כיכר השבת
אימה באוסטרליה

מלתעות בסידני: עשרות חופים נסגרו בבהלה בעקבות תקיפת כריש מחרידה

מצור ימי חסר תקדים הוכרז באוסטרליה לאחר שגולש צעיר הותקף על ידי כריש בחוף נורת' סטיין ופונה במצב אנוש. באותו מיקום בדיוק נטרף גולש לפני חודשים. עשרות חופים נסגרו בבהלה מחשש לכריש סדרתי (בעולם)

חילוץ בחופי אוסטרליה (צילום: חשבון רשמי של אמבולנס ניו סאות' ויילס)

התופת שחזרה על עצמה: חופי צפון סידני, המוכרים בדרך כלל כגן עדן לגולשים, הפכו אתמול (שני) לזירה של סיוט מתמשך. גבר כבן 20 הותקף באכזריות על ידי כריש בחוף North Steyne הפופולרי, ופונה לבית החולים כשמצבו מוגדר אנוש.

הצירוף המצמרר שזעזע את העיר מה שהופך את האירוע הזה למטלטל במיוחד עבור הקהילה המקומית הוא המיקום: בדיוק באותה נקודה בה מצא את מותו בחודש ספטמבר האחרון הגולש האגדי מרקורי פסילאקיס. הדמיון המצמרר בין המקרים מעלה שאלות קשות לגבי נוכחות הכרישים באזור והבטיחות של המתרחצים.

מצור ימי

סידני נסגרת לאחר הדיווח על התקיפה, המועצה המקומית של ה-Northern Beaches לא לקחה סיכונים. בהחלטה דרמטית הוחלט ליישר קו עם יתר חופי סידני ולהכריז על סגירה הרמטית של עשרות חופים לאורך קו החוף. נכון להיום (שלישי) וגם מחר, הכניסה למים אסורה לחלוטין.

גבורה תחת אש

עדי ראייה מספרים על רגעי גבורה יוצאי דופן בחוף: גולשים ומצילים שנכחו במקום זינקו למים למרות הסכנה המיידית כדי למשות את הפצוע ולהעניק לו סיוע ראשוני מציל חיים. כוחות ההצלה שהגיעו לזירה שיבחו את התושבים שפעלו בקור רוח תחת מתקפה.

הרשויות באוסטרליה מזהירות: "אל תתגרו בגורל". הציבור נקרא להתרחק מהמים ולעקוב אחר הדיווחים. האם מדובר בשינוי התנהגותי של הכרישים באזור או בצירוף מקרים טרגי? התשובות יתבררו אולי בימים הקרובים, אך בינתיים – חופי סידני נותרים דוממים ומפחידים מתמיד.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר