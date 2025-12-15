רוכב אופניים צעיר מצרפת עורר עניין רב בסין, לאחר שהשלים מסע יוצא דופן בין יבשות.

בגיל 24 רכב קיליאן לה־גיאדר כ־18 אלף קילומטרים מעיר הולדתו בצרפת ועד סין, והגשים חלום ישן שהיה לו – לרכוב לאורך דרך המשי. כך דווח בעיתון South China Morning Post.

'דרך המשי' היא רשת עתיקה ומפורסמת של נתיבי מסחר יבשתיים וימיים שחיברו את סין והמזרח הרחוק עם המזרח התיכון, אפריקה ואירופה, החל מהמאה ה-2 לפנה"ס.

על פי דיווחים בתקשורת הצרפתית, לה־גיאדר סיים את לימודיו באוניברסיטה בצרפת בשנת 2023, ועבד במשך שמונה חודשים כדי לגייס כסף למסע. כחובב ספרי הרפתקאות, סיפר כי דרך המשי תמיד ריתקה אותו, והיא שהיוותה את ההשראה הגדולה ביותר למסע הארוך.

במהלך הדרך רכב לבדו כמעט 10,000 קילומטרים ברחבי אירופה ואסיה. בטורקיה ובגאורגיה הצטרף אליו חבר, אך לאחר מכן המשיך שוב לבדו עד סין. תנאי מזג האוויר והשטח הקשה היו האתגרים המרכזיים, ובאזורים מסוימים נאלץ לרכוב בגבהים של יותר מ־3,000 מטרים מעל פני הים.

עם הגעתו לסין תיאר את המסע כ"חוויה החשובה ביותר שעבר", וכהישג אישי גדול. הוא הקדיש את הצלחתו במסע לאנשים הסובלים ממחלת ליים וממחלות כרוניות אחרות.

לה־גיאדר עצמו נאבק במחלת ליים במשך שלוש שנים. כשהיה בן 14 הוא נדבק במחלה לאחר שננשך על ידי קרציה ביער. המחלה החלישה אותו עד כדי כך, שגם פעולות יומיומיות פשוטות הפכו לקשות. לדבריו, נדרשו חודשים ואף שנים עד שהחלים לחלוטין, ורק לאחר מכן החל לשוב בהדרגה לכושר ולכוח הפיזי שלו.

השלמת המסע הייתה גם ביקורו הראשון של לה־גיאדר בסין. לאחר ששהה שם במשך שישה שבועות, חזר לצרפת בטיסה בתחילת חודש דצמבר. עלות המסע כולו עמדה על כ־15 אלף יורו, והוא קיבל מימון חלקי מבנק צרפתי, מהמועצה המקומית וממספר ארגונים.