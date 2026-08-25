 דלג לתוכן הראשי
חבילת תמיכה ענקית

בקרוב בישראל? במדינה הזאת תקבלו 180,000 ש"ח לכל ילד

סינגפור מציעה חבילת תמיכה של 180 אלף ש"ח לכל ילד עד גיל 17 כדי להתמודד עם ירידה חדה בשיעור הילודה. כל הפרטים על התוכנית החדשה

נוף בסינגפור, אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

סינגפור מרחיבה משמעותית את הסיוע למשפחות בניסיון להתמודד עם הירידה החדה בילודה, ותעניק עבור כל ילד אזרח חבילת תמיכה ממשלתית בשווי כולל של כ־70 אלף דולר סינגפורי – כ־180 אלף שקל – מלידתו ועד גיל 17.

התוכנית מגיעה לאחר ששיעור הלידות במדינה צנח לשפל של כ־0.87 ילדים לאישה.

"אנחנו רוצים שכל משפחה תדע: אם תבחרו להביא ילדים, הממשלה תעמוד לצדכם", אמר ראש הממשלה לורנס וונג והבטיח "יותר תמיכה ולמשך יותר שנים".

עם זאת, חשוב לציין כי לא מדובר במענק חד־פעמי של 180 אלף שקל. החבילה כוללת שורה של תשלומים והטבות לאורך שנות גידול הילד, בהם 10,000 דולר סינגפורי במזומן עם הלידה, תשלומים שנתיים של 2,000 דולר מגיל שנה ועד 16 וסיוע נוסף בתחומי החינוך והטיפול בילדים.

המהלך החדש, שצפוי להיכנס לתוקף באפריל 2027, הוא חלק מהמאמצים של סינגפור לעודד זוגות להביא ילדים ולהקל על העלויות הגבוהות הכרוכות בגידולם.
ילדיםכסףכלכלהסינגפורקצבאות

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר