בקרוב בישראל? במדינה הזאת תקבלו 180,000 ש"ח לכל ילד

סינגפור מרחיבה משמעותית את הסיוע למשפחות בניסיון להתמודד עם הירידה החדה בילודה, ותעניק עבור כל ילד אזרח חבילת תמיכה ממשלתית בשווי כולל של כ־70 אלף דולר סינגפורי – כ־180 אלף שקל – מלידתו ועד גיל 17.

התוכנית מגיעה לאחר ששיעור הלידות במדינה צנח לשפל של כ־0.87 ילדים לאישה.

"אנחנו רוצים שכל משפחה תדע: אם תבחרו להביא ילדים, הממשלה תעמוד לצדכם", אמר ראש הממשלה לורנס וונג והבטיח "יותר תמיכה ולמשך יותר שנים".

עם זאת, חשוב לציין כי לא מדובר במענק חד־פעמי של 180 אלף שקל. החבילה כוללת שורה של תשלומים והטבות לאורך שנות גידול הילד, בהם 10,000 דולר סינגפורי במזומן עם הלידה, תשלומים שנתיים של 2,000 דולר מגיל שנה ועד 16 וסיוע נוסף בתחומי החינוך והטיפול בילדים.

המהלך החדש, שצפוי להיכנס לתוקף באפריל 2027, הוא חלק מהמאמצים של סינגפור לעודד זוגות להביא ילדים ולהקל על העלויות הגבוהות הכרוכות בגידולם.