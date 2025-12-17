אלינור מימון, צעירה ישראלית בת 19 נהרגה במהלך חופשת סקי באלפים הצרפתים, כך דווח בצרפת.
לפי הדיווחים, סייר באתר הסקי ואר שבאלפים הצרפתיים איתר ביום שני האחרון צעירה מחוסרת הכרה על מסלול גלישה, כשעה לאחר שהאתר נסגר למבקרים. הצעירה נמצאה בסביבות השעה 17:30 על מסלול המוגדר כ"מסלול כחול", המיועד לגולשים בדרגת מיומנות בסיסית.
צוותי חילוץ אווירי שהוזעקו לנקודה החלו בפעולות החייאה, אולם לפי הדיווחים בצרפת, הצעירה לקתה בדום לב במהלך ניסיונות החילוץ והצוותים נאלצו לקבוע את מותה בשטח. התובע הציבורי המקומי הורה על פתיחת חקירה לבירור נסיבות המקרה וסיבת המוות הרפואית. מלאכת החקירה הופקדה בידי יחידת חילוץ ההרים האזורית.
הנפטרת היא תושבת שכונת הר חומה בירושלים, ששהתה במקום כאמור לרגל חופשת סקי. היא תובא למנוחות הלילה, יום רביעי, בשעה 22:00 בבית העלמין בגבעת שאול בירושלים.
0 תגובות