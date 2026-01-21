נהג רכבת נהרג אמש ולפחות 37 בני אדם נפצעו בדרגות חומרה שונות לאחר שרכבת פרברים ירדה מהפסים סמוך לעיירה גלידה, כ-35 קילומטרים ממערב לברצלונה, ספרד.

בכך הופך השבוע הנוכחי לקטלני ביותר מזה שנים, כאשר רק יממה קודם לכן נהרגו כארבעים בני אדם בתאונת התנגשות רכבות בספרד.

התאונה אמש (שלישי) התרחשה כאשר קיר תומך קרס על המסילה, ככל הנראה בעקבות הגשמים העזים שפקדו את חבל קטלוניה בימים האחרונים. כוחות הצלה גדולים, הכוללים 38 צוותי כיבוי ועשרות אמבולנסים, פעלו בזירה במשך שעות ארוכות כדי לחלץ נוסעים שנלכדו בין הקרונות המעוקמים.

​לדברי מפקח הכבאות האזורי, קלאודי גז'ארדו, "קיר תומך קרס על המסילה וגרם לתאונה של רכבת נוסעים". חברת ADIF, האחראית על תשתיות הרכבת במדינה, מסרה כי הערכה ראשונית מעלה שקיר ההכלה לא עמד בעומס המשקעים הכבדים. מבין עשרות הפצועים שפונו לבתי החולים באזור ברצלונה, חמישה הוגדרו במצב קריטי.

​כזכור, אירוע זה מגיע בזמן שספרד כולה מצויה בהלם בעקבות אסון רכבות כבד שהתרחש רק יומיים קודם לכן בדרום המדינה. באותו אירוע, שהתרחש סמוך לעיירה אדאמוס במחוז קורדובה, נהרגו לפחות 42 בני אדם לאחר ששתי רכבות מהירות התנגשו חזיתית.

מחקירת התאונה בדרום עולה כי הקרון האחרון של רכבת בקו מאלגה-מדריד ירד מהפסים וסטה למסילה הנגדית, שם פגע בעוצמה ברכבת שהגיעה ממול בדרכה להואלבה.

​שר התחבורה הספרדי, אוסקר פואנטה, התייחס לתאונה הקודמת וציין כי מדובר ב"אירוע מוזר באופן קיצוני", שכן התאונה אירעה בקטע מסילה ישר שחודש לא מכבר.

מריה סן חוסה, אחת הנוסעות ששרדו את האסון בקורדובה, שחזרה את רגעי האימה: "היו הרבה פצועים, אני עדיין רועדת".

ראש הממשלה פדרו סנצ'ס, שהכריז על שלושה ימי אבל לאומי, הגדיר את רצף האירועים כ"לילה של כאב עמוק למדינה שלנו". רצף התאונות הקטלניות מעורר כעת ביקורת ציבורית נוקבת בספרד בנוגע לבטיחות התשתיות ותחזוקת רשת הרכבות הלאומית.