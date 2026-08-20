שר החוץ הסורי אסעד א-שיבאני טען הבוקר (חמישי) בראיון לאתר "אקסיוס" כי סוריה הבהירה לישראל שאינה משתפת פעולה עם טורקיה להקמת נוכחות צבאית בבסיס חיל האוויר הסורי אבו א-דוהור, אך למרות זאת ישראל בחרה לתקוף את האתר.

"לא הייתה כל כוונה להקים שם בסיס טורקי, ליצור נוכחות צבאית טורקית קבועה או לפרוס כוחות טורקיים במקום", הבהיר א-שיבאני. לדבריו, "לא הייתה בבסיס התעצמות צבאית טורקית בשום מובן שיכול להצדיק פרשנות כזו".

שר החוץ הסורי הוסיף כי "למעשה, הבסיס היה ריק ברובו. שיקומו עדיין לא הושלם והוא טרם הפך למבצעי באופן מלא, והעבודות במקום עדיין היו בשלב השיקום".

הטענות הסוריות מגיעות ברקע הדיווחים על שיחת טלפון בלתי שגרתית שהתקיימה בשבוע שעבר בין ראש המוסד רומן גופמן לבין שר החוץ הסורי. השיחה, שהתקיימה ביום חמישי האחרון, התמקדה בנוכחות הצבאית הטורקית על אדמת סוריה, כך על פי דיווח שפורסם בסוכנות הידיעות 'רויטרס'.

המגע הדיפלומטי הרגיש התקיים ימים ספורים בלבד לפני שישראל ביצעה תקיפה אווירית נרחבת נגד בסיס צבאי של הצבא הסורי בצפון המדינה. על פי הדיווחים, גופמן הביע בשיחה את החששות הישראליים מפני התבססות כוחות טורקיים בסמוך לגבול.

השיחה מהווה את אחד המגעים בדרג הגבוה ביותר שנרשמו בין ירושלים לבין הממשל החדש בדמשק מאז נפילת משטרו של בשאר אל-אסד. הנוכחות הטורקית הגוברת בשטח הסורי מהווה מוקד דאגה עבור ישראל, במיוחד לאור הפעילות הצבאית המוגברת של אנקרה באזור.

ההודאה הישראלית והמסר לאנקרה

בלשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו לקחו אחריות על התקיפות בבסיס אבו א-דוהור, וטענו כי דמשק התעלמה מהאזהרות והתירה לכוחות טורקיים להיפרס במקום. בהודעה שפורסמה נכתב כי "ישראל וסוריה הסכימו על שמירת הסטטוס קוו בענייני ביטחון, שאותו סוריה עמדה להפר".

נתניהו עצמו שיגר אזהרה תקיפה וחריפה כלפי טורקיה, בעקבות הדיווחים על התהדקות המגעים בין הממשל החדש בדמשק לבין אנקרה. "לא נסבול התבססות צבאית טורקית בסוריה שמאיימת על ישראל", הצהיר ראש הממשלה בצורה נחרצת.

נתניהו הבהיר כי המסר הישראלי הועבר מראש לעבר הגורמים הרלוונטיים באזור, תוך שהוא משתמש בביטוי התקיף "Don't". ראש הממשלה הוסיף בעוקצנות: "כנראה שלא שמעו אותו מספיק טוב, אז דאגנו שיבינו אותו בצורה טובה יותר".

כפי שדווח אתמול ב'כיכר השבת', התקשורת הטורקית יצאה בקו תוקפני נגד ישראל בעקבות ההודאה על התקיפה. ערוצי הטלוויזיה, העיתונים ואתרי החדשות המובילים באנקרה ובאיסטנבול מדחים את הטיעונים הישראליים. מומחה טורקי לביטחון לאומי הביע בשידור חי את זעמו והפנה קריאה לוחמנית לישראל: "אם יש לישראלים אומץ – בואו נילחם".

העיתונים המרכזיים בטורקיה שיקפו בשערם את עוצמת ההסלמה. בעיתון "טורקיה" נכתב בכותרת הראשית: "פרובוקציה חמורה מצד ישראל", ואילו בעיתון "TAKVIM" תקפו בחריפות וטענו כי "הבעיה של הציונים היא טורקיה".