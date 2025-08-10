עיירת השלג אנקורג' באלסקה ( צילום: Shutterstock )

מחקר חדש שפורסם על ידי מרכז הרעידות באוניברסיטת אלסקה פיירבנקס וככל הנראה עתיד לצאת לפועל מצביע על הצורך הבהול בפיתוח מערכת התראה מוקדמת לרעידות אדמה בכל רחבי אלסקה - אזור הנמצא בסיכון גבוה לאירועים סייסמיים מסוכנים. על פי התוכנית, מדובר ברשת של 450 תחנות סייסמיות מהמתקדמות בעולם, כאשר 270 מתוכן ייבנו מהיסוד והשאר ישופצו וישודרגו. הפרויקט, הנמצא בשלב תכנון ונתמך על ידי יוזמה פדרלית רחבה, צפוי לעלות כ־66 מיליון דולר, עם תקציב תחזוקה שנתי מוערך ב־12 מיליון דולר. ההשקעה תאפשר כיסוי התראה לכ־90% מתושבי אלסקה, במיוחד באזורים בסיכון-יתר כמו אנקורג', פיירבנקס, קודיאק ומפרץ פרינס ויליאם. לדברי החוקרים, המערכת תותאם במיוחד לאופי הסייסמי הייחודי של אלסקה - הכולל רעידות קרום רדודות ופעילות גיאולוגית עצימה לאורך קווי השבר המורכבים במדינה. "אם אנחנו רוצים לקדם מערכת התראה מוקדמת לרעידות אדמה, עלינו להציג בפני תושבי אלסקה נתונים שמבוססים על המדינה עצמה - ולא על קליפורניה, אורגון או וושינגטון," הבהיר החוקר אלכס פוזקוס.