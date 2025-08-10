כיכר השבת
בהשקעה פדרלית

תציל חיים: מערכת התראה מוקדמת לרעידות אדמה בעלות של עשרות מיליוני דולרים

מערכת התראה מוקדמת לרעידות אדמה תוקם באלסקה, עלות הקמת הרשת החדשה נאמדת ב־66 מיליון דולר, ותחזוקתה השנתית תעמוד על כ־12 מיליון דולר |  המערכת תתפרס על פני 450 תחנות ותספק כיסוי ל־90% מתושבי המדינה.

עיירת השלג אנקורג' באלסקה (צילום: Shutterstock)

מחקר חדש שפורסם על ידי מרכז הרעידות באוניברסיטת אלסקה פיירבנקס וככל הנראה עתיד לצאת לפועל מצביע על הצורך הבהול בפיתוח מערכת התראה מוקדמת לרעידות אדמה בכל רחבי אלסקה - אזור הנמצא בסיכון גבוה לאירועים סייסמיים מסוכנים. על פי התוכנית, מדובר ברשת של 450 תחנות סייסמיות מהמתקדמות בעולם, כאשר 270 מתוכן ייבנו מהיסוד והשאר ישופצו וישודרגו. הפרויקט, הנמצא בשלב תכנון ונתמך על ידי יוזמה פדרלית רחבה, צפוי לעלות כ־66 מיליון דולר, עם תקציב תחזוקה שנתי מוערך ב־12 מיליון דולר. ההשקעה תאפשר כיסוי התראה לכ־90% מתושבי אלסקה, במיוחד באזורים בסיכון-יתר כמו אנקורג', פיירבנקס, קודיאק ומפרץ פרינס ויליאם. לדברי החוקרים, המערכת תותאם במיוחד לאופי הסייסמי הייחודי של אלסקה - הכולל רעידות קרום רדודות ופעילות גיאולוגית עצימה לאורך קווי השבר המורכבים במדינה. "אם אנחנו רוצים לקדם מערכת התראה מוקדמת לרעידות אדמה, עלינו להציג בפני תושבי אלסקה נתונים שמבוססים על המדינה עצמה - ולא על קליפורניה, אורגון או וושינגטון," הבהיר החוקר אלכס פוזקוס.

הקמת המערכת צפויה לשפר משמעותית את יכולת ההתמודדות עם רעידות אדמה ולהציל חיים ברחבי המדינה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר