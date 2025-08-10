אודסה: יצאו לשחות בחוף לא מוכרז - ונהרגו באופן לא צפוי

בשלושה אירועים נפרדים באזור אודסה שבדרום אוקראינה, שלושה שוחים נהרגו מפיצוצים של נפלי פצצות בחופים שבהם השחייה אסורה, כך הודיעו היום (ראשון) גורמים רשמיים אזוריים.

המושל האזורי, אולג קיפר, סיפר כי גבר אחד נהרג בכרולינו-בוגז, בעוד שגבר ואישה נוספים נהרגו באזור זטוקה הסמוך, שנמצאים לאורך החוף במרחק מהעיר אודסה, בירת האזור. קיפר הצהיר כי כל ההרוגים נפגעו מפיצוצים של נפלי מטענים בזמן ששחו באזורים אסורים לרחצה, והדגיש כי המקרים הללו מוכיחים עד כמה השהייה במים שלא נבדקו היא מסוכנת עד מוות.

רבים בחופי הים השחור נהנים מהאתרים הללו בעונת הקיץ, אך מאז הפלישה הרוסית המלאה, מפוזרים מוקשים ומטענים באזורי החוף, מה שהוביל לאזהרות חמורות מצד הרשויות. המושל ציין כי רק 32 אזורים באזור אודסה הוכרזו כבטוחים לשחייה, רובם בעיר אודסה עצמה, כאשר 30 מתוך ה-32 הם בתוך העיר.

במקביל בחזית, הלחימה נמשכת. בדרום רוסיה, באזור סראטוב, נהרג אדם בהתקפת כטב"מים אוקראינית שפגעה גם בדירות מגורים ובמתקן תעשייתי. המושל המקומי, רומן בוסרגין, דיווח בטלגרם כי תושבים פונו בעקבות הנזק שנגרם מרסיסי כטב"מ שהופל, שגרמו לנזק לשלוש דירות. בנוסף, מספר תושבים קיבלו טיפול רפואי במקום, ואדם אחד אושפז בבית החולים אך לא שרד.

כוחות ההגנה האווירית הרוסיים דיווחו כי בלילה האחרון הופלו 121 כטב"מים אוקראיניים, ביניהם שמונה באזור סראטוב. ברשתות החברתיות הופיעו קטעי וידאו שהראו עשן שחור סמיך עולה מאזור תעשייתי בעיר סראטוב.

דיווחים אוקראיניים, בהם האתר RBK-Ukraine, הציגו כי מתקן נפט בעיר סראטוב, שנמצא בבעלות חברת רוסנפט, עלה בעשן ושריפה פרצה בעקבות התקפת הכטב"מים, עם זאת, לא התקבלה אישור רשמי לכך מצד רוסיה. מתעשיינים נמסר כי המתקן כבר הושבת מוקדם יותר השנה מטעמי בטיחות בעקבות מתקפות אוקראיניות.

גם בערים הסמוכות סראטוב ואנגלס דווח על שמיעת כמה פיצוצים במהלך הלילה, כפי שפורסם בערוץ הטלגרם SHOT, המקבל מידע מגורמים ביטחוניים ומשטרתיים. בנוסף, רשות התעופה האזרחית הרוסית הודיעה כי טיסות הנחיתה וההמראה מסראטוב הופסקו לכשעתיים מוקדם בבוקר יום ראשון לצורך "הבטחת בטיחות האוויר".