כיכר השבת
עלתה על שרטון

רגע לפני אסון: הספינה כמעט התהפכה על החוף לעיני התיירים ההמומים | צפו

סירת נוסעים בגודל יאכטה כמעט התהפכה על חוף בהוואי לאחר שנסחפה בחסות הרוחות | התיירים שעמדו המומים על החוף צילמו את הספינה כשהיא נאבקת לצוף על פני המים למול הגלים הגבוהים - וכמעט מתהפכת | לבסוף, הספינה נתקעה על החוף, לנוסעים שלום | צפו בתיעוד (חדשות, בעולם) 

סירת נוסעים בגודל של יאכטה שנסחפה בחסות הרוחות, כמעט התהפכה ביום שבת על החוף בהוואי, לאחר מאבק בגלי ענק שאיימו להטביעה.

עוברי אורח ותיירים ששהו בחוף באותה עת כדי לתעד את הגלים הגבוהים, הספיקו לקלוט את הרגע בו נראה היה שהספינה עומדת להתהפך על צידה.

בסרטון שפורסם ברשתות החברתיות נראית הספינה נאבקת בגלי הענק, עד הרגע בו היא נראית עומדת על החוף.

לפי הדיווח, הספינה שהתה בסמיכות לחוף בזמן שהגלים היו בשיא גובהם, במקביל לגאות שהייתה בשפל, מה שגרם לספינה לעלות על שרטון שפגע במנועים.

משמר החופים האמריקני מסר כי בזמן ה שהו שני אנשי צוות בלבד על סיפון הספינה 'דיסקברי'.

הרשויות בארה"ב מסרו כי הספינה באורך 18 מטרים הייתה ככל הנראה במצב תקין לפני התאונה, מה שמגביר את ההערכות כי טעות אנוש היא שהובילה ככל הנראה לאירוע הקיצוני.

משמר החופים מסר כי הספינה איבדה את יכולת ההנעה שלה מוקדם יותר לאחר שעלתה על שרטון, עד שנסחפה בחסות הרוחות לכיוון החוף.

צפו בתיעוד מהוואי.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (55%)

לא (45%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר