סירת נוסעים בגודל של יאכטה שנסחפה בחסות הרוחות, כמעט התהפכה ביום שבת על החוף בהוואי, לאחר מאבק בגלי ענק שאיימו להטביעה.

עוברי אורח ותיירים ששהו בחוף באותה עת כדי לתעד את הגלים הגבוהים, הספיקו לקלוט את הרגע בו נראה היה שהספינה עומדת להתהפך על צידה.

בסרטון שפורסם ברשתות החברתיות נראית הספינה נאבקת בגלי הענק, עד הרגע בו היא נראית עומדת על החוף.

לפי הדיווח, הספינה שהתה בסמיכות לחוף בזמן שהגלים היו בשיא גובהם, במקביל לגאות שהייתה בשפל, מה שגרם לספינה לעלות על שרטון שפגע במנועים.

משמר החופים האמריקני מסר כי בזמן התאונה שהו שני אנשי צוות בלבד על סיפון הספינה 'דיסקברי'.

הרשויות בארה"ב מסרו כי הספינה באורך 18 מטרים הייתה ככל הנראה במצב תקין לפני התאונה, מה שמגביר את ההערכות כי טעות אנוש היא שהובילה ככל הנראה לאירוע הקיצוני.

משמר החופים מסר כי הספינה איבדה את יכולת ההנעה שלה מוקדם יותר לאחר שעלתה על שרטון, עד שנסחפה בחסות הרוחות לכיוון החוף.

