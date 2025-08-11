בכיר סיני מוכר, ליו ג'יאנצ'או, שנחשב למועמד הבכיר לתפקיד שר החוץ, נלקח לחקירה מסתורית על ידי הרשויות בתחילת חודש אוגוסט, כך נודע מחמישה גורמים המעורים בפרטים ששוחחו עם 'רויטרס'.

ליו, בן 61, נעצר לאחר שחזר ממסע עבודה שכלל ביקורים בסינגפור, דרום אפריקה ואלג'יריה, שהסתיים בסוף יולי. שניים מהמקורות סיפרו כי הרשויות אף חיפשו בביתו במסגרת החקירה, אך הסיבות למעצר הפתאומי לא פורסמו.

לפי 'רויטרס', היעלמותו של ליו היא החריגה ביותר בקרב בכירים דיפלומטיים מאז הדחתו של שר החוץ לשעבר, צ’ין גנג, המקורב לנשיא שי ג'ינפינג, שקרה ב-2023 לאחר שעקבותיו נעלמו באופן פתאומי מהציבור.

מאז שנת 2022 מכהן ליו בראש המחלקה הבינלאומית של המפלגה הקומוניסטית - הגוף האחראי על קשרים עם מפלגות זרות. הפרופיל הרשמי שלו באתר המחלקה עדיין פעיל, אך למרות זאת לא קיבל את הקידום לתפקיד שר החוץ במסגרת הרוטציה השנתית בממשלה, למרות הציפיות לכך בקרב מומחים ודיפלומטים.

הבכיר שנעלם התבלט בסגנון הדיפלומטי שלו, שהפגין תדירות גבוהה של נסיעות בינלאומיות ותקשורת פתוחה יותר, בניגוד לקודמיו שנטו להימנע מחשיפה מיותרת. באירוע ביולי האחרון, הציג אופטימיות זהירה כלפי יחסי סין-ארה"ב, כשהגדיר את האפשרות למלחמה בין המדינות כ"בלתי נתפסת".

דיפלומטים זרים שבאו עמו במגע שיבחו את ביטחונו העצמי, רהיטותו באנגלית ואת כישוריו לנהל שיחות לא מתוכננות בחופשיות. אחד מהם ציין כי ליו מצליח להעביר את המסרים הסיניים באופן שמושך ומתקבל היטב על קהל מחוץ לסין, ושהעוזרים שלו היו בטוחים כי הקידום לשר החוץ אינו רחוק.

במסעו לארה"ב ב-2024 נפגש ליו עם בכירים רבים, בהם מזכיר המדינה האמריקאי דאז, אנטוני בלינקן, מה שעלה כאירוע משמעותי במעין מבחן למעמדו.

במהלך כהונתו כדובר משרד החוץ התבלט בסגנון בלתי שגרתי, שהקנה לו פרופיל ייחודי ושנינות בהצהרות לצד הגנה תקיפה על עמדות סין. מקור במשרד החוץ תיאר את ליו כאיש אהוב ומוערך, שנודע בכישוריו הדיפלומטיים ובלט באופיו החם והידידותי - מה שגרם ככל הנראה בסופו של דבר למעצרו והיעלמותו.