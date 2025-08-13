כיכר השבת
ראש ממשלת ניו זילנד תוקף את נתניהו: "הוא איבד את זה" 

ראש ממשלת ניו זילנד תקף היום את ראש הממשלה נתניהו, ברקע המלחמה הנמשכת ברצועת עזה למורת רוחן של מדינות המערב | ניו זילנד עדיין מסתפקת אם להצטרף לאוסטרליה ולהכיר במדינה פלסטינית בעצרת האו"ם בספטמבר (מדיני) 

לוקסון, הבוקר

ראש ממשלת ניו זילנד, כריסטופר לוקסון, תקף היום (רביעי) בחריפות את , על רקע המלחמה הנמשכת ברצועת .

לדבריו, "נתניהו איבד את הכיוון". ראש הממשלה של ניו זילנד תיאר את המצב בעזה כ"מחריד", ואמר שנתניהו "הגזים בהרבה" בתגובתו לאירועי השבעה באוקטובר.

"אני חושב שהוא איבד את הכיוון", הוסיף לוקסון, העומד בראש ממשלת קואליציית מרכז-ימין. "מה שאנחנו רואים בן לילה, ההתקפה על העיר עזה, הוא לחלוטין, לחלוטין בלתי מתקבל על הדעת".

מוקדם יותר היום (שעון מקומי), הפגינו קבוצות פרו-פלסטיניות מחוץ לפרלמנט וקראו לניו זילנד לקבל החלטה סופית להכיר במדינת פלסטין.

השבוע, אמר ראש הממשלה כי ניו זילנד "שוקלת" להצטרף לאוסטרליה ומדינות אחרות ביוזמת צרפת, להכיר במדינת פלסטין בעצרת האו"ם בספטמבר, אם כי נראה שהחלטה סופית טרם התקבלה.

הפרלמנט בניו זילנד סער לאחרונה לאחר שחברת שמאל קיצוני אמרה כי חברי הפרלמנט הינם "חברי עמוד שדרה" בכך שלא תמכו בהצעת חוק "לסנקציות על ישראל על פשעי המלחמה שלה".

מתברר כי בניו זילנד מדובר באמירה שאינה מקובלת, והיא נדרשה להתנצל פעם אחר פעם על דבריה - וסירבה. לאחר שלא הסכימה לחזור בה מדבריה, היא הוצאה מן האולם.

