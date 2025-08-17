במלון קפטן קוק שבאנקורג', שם נפגשו נשיא ארה"ב טראמפ ומקבילו הרוסי ולדימיר פוטין, התגלו ביום שישי בבוקר מסמכים בעלי סימוני מחלקת המדינה האמריקנית, שהכילו פרטים פנימיים על פסגת טראמפ-פוטין שנערכה בעיר יומיים קודם לכן, כך דווח ברשת NPR בארה"ב.

המסמכים, שמנו שמונה עמודים והודפסו ככל הנראה על ידי אנשי הצוות האמריקנים, נשכחו במדפסת ציבורית במרכז העסקים של המלון. שלושה אורחים מצאו אותם בסביבות השעה תשע בבוקר ותיעדו בצילום, שהועבר לבדיקה עיתונאית. אחד מהם סירב להזדהות מחשש לפגיעה אישית.

העמוד הפותח של החוברת הציג את סדר המפגשים המדויק ליום ה-15 באוגוסט, בציון שמות החדרים בבסיס הצבאי שבו התקיימו, ואף חשף כי הנשיא טראמפ התכוון להעניק לנשיא רוסיה מתנה סמלית: "American Bald Eagle Desk Statue" - פסל שולחני בדמות נשר, הסמל הלאומי של ארה"ב.

בין העמודים השניים לחמישי הופיעו שמות וטלפונים של שלושה חברי צוות אמריקנים, וכן רשימה של שלושה-עשר בכירים אמריקנים ורוסים. לצדם צורפו הנחיות הגייה פונטיות לשמות הרוסים, ובכלל זה לנשיא עצמו: "Mr. President POO-tihn".

שני עמודים נוספים עסקו בפרטי ארוחת הצהריים שתוכננה לכבוד ולדימיר פוטין. במסמכים הופיע תפריט בן שלוש מנות: סלט ירוק, פילה מיניון ודג הליבוט אולימפיה, ולקינוח קרם ברולה.

תרשים הושבה שהודפס בתיקייה מיקם את טראמפ מול פוטין, כשלצידו שישה מבכירי ממשלו ובהם שר החוץ מרקו רוביו, שר ההגנה פיט הגסת' וראש הסגל סוזי וויילס מצד אחד, ולצידם שר האוצר סקוט בסנט, שר המסחר האוורד לוטניק ושליח מיוחד למשימות שלום סטיב ויטקוף מן הצד השני. ליד פוטין אמורים היו לשבת שר החוץ סרגיי לברוב ויועצו הבכיר יורי אושאקוב. בפועל, אותה ארוחה בוטלה.

בתגובה לפרסום, דוברת הבית הלבן, אנה קלי, הפחיתה מחשיבות העניין וכינתה את החומר "תפריט צהריים רב־עמודים". לדבריה, העובדה שהודפס במדפסת ציבורית אינה מהווה פרצת ביטחון. מחלקת המדינה עצמה לא הגיבה לפניות בנושא.

פרופ' ג'ון מייקלס מאוניברסיטת UCLA, מומחה למשפט וביטחון לאומי, סבור אחרת: "זהו עוד סימן לרשלנות ולאי־מקצועיות של הממשל," אמר. "פשוט לא משאירים חומרים כאלה במדפסת, זה הכל".