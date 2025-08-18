20 בני אדם נהרגו בפיצוץ מסתורי שהתרחש ביום שישי האחרון במפעל ברוסיה, כך עדכנו היום (שני) הרשויות ברוסיה.

הפיצוץ הבלתי מוסבר התרחש בשבוע שעבר במחוז ריאזאן ברוסיה, כאשר לפי הודעת שירותי החירום 134 בני אדם נוספים נפצעו.

מושל המחוז הסמוך למוסקבה אמר כי הפיצוץ התרחש בעקבות שריפה שפרצה במפעל, בשלב זה עדיין לא ברור אם קיים קשר למלחמה עם אוקראינה.

השלטונות ברוסיה שומרות על עמימות בנושא, מה שמגביר את החשד כי אכן ישנו קשר למלחמה במערב המדינה. לפי דיווחים שלא אומתו על ידי מוסקבה, מדובר במפעל לייצור חומרי נפץ, ייתכן צבאי.

"נכון ל-18 באוגוסט, 20 בני אדם מתו כתוצאה מאירוע החירום", נמסר ממטה שירותי החירום המקומיים בפוסט בטלגרם.

"ישנם 134 פצועים, מתוכם 31 חולים בבתי חולים בריאזאן ובמוסקבה, בעוד 103 חולים עוברים טיפול אמבולטורי", נמסר בהודעה הרשמית.

בתיעודים שפורסמו ברשתות החברתיות נראים חלקים מהמפעל הרוסים ומפויחים, כאשר כוחות החילוץ מפלסים את דרכם בין ההריסות כדי לחלץ נפגעים.