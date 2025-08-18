שלושה בני אדם נהרגו ו-17 נפצעו הלילה במתקפה רוסית על אזור מגורים בחארקוב, כך מסרו גורמים אוקראיניים. בין ההרוגים ילד בן שנתיים שנהרג בתקיפת כטב"ם שהתרחשה לפנות בוקר, זמן קצר לאחר שמתקפת טיל בליסטי פגעה בעיר בלילה שלפניה.

ראש העיר עדכן כי מתוך הפצועים שישה הם ילדים בגילאי שש עד שבע-עשרה, וציין כי אישה חולצה בחיים מתחת להריסות. לדבריו, ייתכן שנותרו עדיין אנשים לכודים. מושל מחוז חארקוב הוסיף כי מספר הפצועים ממשיך לעלות.

במהלך התקיפה הקודמת, שבה נורה טיל בליסטי, נופצו כאלף חלונות בבנייני מגורים, וחלק מהתושבים נאלצו להתפנות. צוותי חירום דיווחו כי עשרות בתים ניזוקו, והם ממשיכים לפעול בשטח. עדי ראייה סיפרו שראו חובשים מטפלים בנפגעים ברחוב ומחלצים שבודקים בניינים שנפגעו.

גם במחוז סומי הסמוך נרשמו תקיפות: שני אנשים נפצעו, לפחות תריסר בתים נפגעו ומוסד חינוכי ניזוק. ראש המינהל האזורי אולה גריגורוב אמר כי רוסיה ממשיכה להפציץ תשתיות אזרחיות במכוון, לרוב בשעות הלילה.

מאז תחילת הפלישה הרוסית בפברואר 2022 חארקוב, העיר השנייה בגודלה באוקראינה, חווה סדרה מתמשכת של תקיפות טילים וכטב"מים. מוסקבה אינה מגיבה רשמית לדיווחים האחרונים, ושני הצדדים טוענים כי אינם מכוונים נגד אזרחים - אך בפועל נהרגו כבר אלפים משני הצדדים.

ברקע ההסלמה נמשכות השיחות המדיניות: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שפגש ביום שישי באלסקה את נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, שב וקרא לקייב לשקול הסכם מהיר לסיום המלחמה. לדבריו, "רוסיה היא מעצמה גדולה מאוד, ואוקראינה לא". היום צפוי נשיא ארה"ב לפגוש בוושינגטון את מנהיגי אירופה והנשיא זלנסקי לשיחות על עתיד המלחמה עם רוסיה.