טראמפ נותן גיבוי לנתניהו: "החטופים ישוחררו רק כשחמאס יושמד!"

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, התייצב היום (שני) מאחורי עמדתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו וקרא להשלים את חיסולו של חמאס כצעד הכרחי לשחרור החטופים שנותרו בעזה.

דבריו מגיעים על רקע ההפגנות שנערכו אמש (ראשון) ברחבי ישראל, שבהן קראו מפגינים להפסקת המלחמה.

בפוסט שפרסם ברשת החברתית שלו, כתב טראמפ בנחרצות: "נראה את החזרתם של בני הערובה הנותרים רק כאשר חמאס יתעמת ויושמד!!! ככל שזה יקרה מוקדם יותר, כך גדלו סיכויי ההצלחה".

הוא הוסיף כי יש לזכור את הישגיו בעבר: "אני הייתי זה שניהלתי משא ומתן והשגתי שחרור של מאות בני ערובה לישראל (ולאמריקה!). אני הייתי זה שסיים 6 מלחמות, תוך 6 חודשים בלבד. אני הייתי זה שהרסתי את מתקני הגרעין של איראן".

טראמפ חתם את דבריו במסר ישיר וברור: "שחקו כדי לנצח, או אל תשחקו בכלל!", בדבריו קרא טראמפ לניצחון ברור וחד משמעי נגד חמאס.

דבריו של הנשיא האמריקני משדרים קו תקיף ותומך בממשלה בירושלים, תוך דחיית הקריאות להפסקת אש לפני שהושג פירוק מוחלט של כוחו הצבאי של חמאס. הדברים באים בניגוד גמור לעמדת המערב שצר על ירושלים, ומחפש בכל יום סנקציות חדשות ברקע המלחמה הנמשכת.