טראמפ נותן גיבוי לנתניהו: "החטופים ישוחררו רק כשחמאס יושמד!"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נתן גיבוי לראש הממשלה נתניהו במטרת העל להשמיד את חמאס, וכי שחרור החטופים תלוי בכך | בצל ההפגנות בישראל אמש נגד ממשלת נתניהו, טראמפ מבהיר מהי עמדת ארה"ב (חדשות, מדיני)

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, התייצב היום (שני) מאחורי עמדתו של ראש הממשלה וקרא להשלים את חיסולו של חמאס כצעד הכרחי לשחרור ה שנותרו בעזה.

דבריו מגיעים על רקע ההפגנות שנערכו אמש (ראשון) ברחבי ישראל, שבהן קראו מפגינים להפסקת המלחמה.

בפוסט שפרסם ברשת החברתית שלו, כתב טראמפ בנחרצות: "נראה את החזרתם של בני הערובה הנותרים רק כאשר יתעמת ויושמד!!! ככל שזה יקרה מוקדם יותר, כך גדלו סיכויי ההצלחה".

הוא הוסיף כי יש לזכור את הישגיו בעבר: "אני הייתי זה שניהלתי משא ומתן והשגתי שחרור של מאות בני ערובה לישראל (ולאמריקה!). אני הייתי זה שסיים 6 מלחמות, תוך 6 חודשים בלבד. אני הייתי זה שהרסתי את מתקני הגרעין של איראן".

חתם את דבריו במסר ישיר וברור: "שחקו כדי לנצח, או אל תשחקו בכלל!", בדבריו קרא טראמפ לניצחון ברור וחד משמעי נגד חמאס.

דבריו של הנשיא האמריקני משדרים קו תקיף ותומך בממשלה בירושלים, תוך דחיית הקריאות להפסקת אש לפני שהושג פירוק מוחלט של כוחו הצבאי של חמאס. הדברים באים בניגוד גמור לעמדת המערב שצר על ירושלים, ומחפש בכל יום סנקציות חדשות ברקע המלחמה הנמשכת.

