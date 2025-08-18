מנהיגי אירופה הגיעו הערב (שני) בזה אחר זה לבית הלבן, לקראת פגישה דרמטית עם הנשיא טראמפ, שתקבע ככל הנראה את עתידה של אוקראינה, ולא פחות את עמדתה של ארה"ב בראשות טראמפ בכל הנוגע לסכסוך עם רוסיה.

גם הנשיא זלנסקי הגיע לבית הלבן מעט אחרי הגעתם של מנהיגי אירופה, בתיעוד עם טראמפ הוא נראה לובש חליפה בסגנון 'קז'ואל'.

מוקדם יותר היום, אמר הנשיא טראמפ כי מדובר ב"יום גדול", וכי מעולם לא הגיעו במקביל כל כך הרבה מנהיגים יחד לוושינגטון.

לקראת הפגישה עם טראמפ, פרסם הנשיא זלנסקי פוסט בו הבהיר שאוקראינה תיאמה עמדות עם אירופה מול ארה"ב, ככל הנראה במטרה להבהיר לנשיא ארה"ב את הגבולות האדומים של קייב.

בימים האחרונים הבהיר טראמפ שקייב תיאלץ לעשות ויתורים, ונטה לעמדת רוסיה שעל המדינות לחתור לסיום המלחמה ולא להפסקת אש זמנית.

"עלינו לעצור את הרציחות, ואני מודה לשותפינו שעובדים לקראת כך ובסופו של דבר לקראת שלום אמין ומכובד. יחד עם מנהיגי פינלנד, בריטניה, איטליה, הנציבות האירופית ומזכ"ל נאט"ו, תיאמנו את עמדותינו לקראת הפגישה עם הנשיא טראמפ. אוקראינה מוכנה להפסקת אש אמיתית ולקביעת ארכיטקטורת ביטחון חדשה. אנחנו צריכים שלום", כתב הערב בזלנסקי, שעות לפני הפגישה.

בתיעודים שפורסמו מוקדם יותר, נראה הנשיא זלנסקי לובש חולצת טישרט שחורה בפגישה מקדימה עם צוות הנשיא והמשא ומתן, מה שמעיד על כך שהנשיא האוקראיני החליף את בגדיו לקראת הפגישה עם טראמפ, ככל הנראה בעקבות הביקורת שעלתה בנושא בפגישה הקודמת שקיים עם טראמפ בחדר הסגלגל.

כך או כך, עוזריו וצוותו הקרוב של הנשיא האוקראיני כבר נכנסו בשעה זו לבית הלבן, כשאחד מהם נראה אוחז בידו מה שנראה כמפה מגולגלת, ככל הנראה במטרה לדון בגבולותיה העתידיים של אוקראינה, ואולי בעיקר בקווים האדומים שיציב זלנסקי לטראמפ בפגישתם.

הערב, בחדר הסגלגל בנוכחות נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי, אמר הנשיא דונלד טראמפ כי "אנשים נהרגים ואנחנו רוצים לעצור את זה. אני מכיר את הנשיא, אני מכיר את עצמי, ואני מאמין שגם ולדימיר פוטין רוצה לראות את זה מסתיים".

טראמפ הוסיף כי אם היום יבשיל מהלך מדיני, ייתכן שתתקיים פסגה תלת־צדדית, שלדבריו תעניק "סיכוי סביר לסיום המלחמה". עוד ציין כי כבוד הוא לו לארח את זלנסקי בבית הלבן, וכי מתרשמותיו הושגה התקדמות מסוימת, לאחר פגישה שקיים זמן קצר קודם לכן גם עם נשיא רוסיה: "אני חושב שיש אפשרות שיצא מזה משהו".

כשנשאל על ערבויות ביטחון, אמר טראמפ: "תהיה הרבה עזרה בכל הנוגע לביטחון. תהיה הרבה עזרה. זה יהיה טוב. הם קו ההגנה הראשון כי הם אירופה. אבל אנחנו נעזור גם להם. נהיה מעורבים."