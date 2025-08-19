תלמידים בטקסס נדהמו לגלות דגלים נאציים על בניין בית הספר

הקהילה בהית' נותרה המומה בסוף השבוע לאחר ששני דגלים נאציים נתלו בתצוגה מלאת שנאה בצד המזרחי של בניין בית הספר התיכון רוקוול-הית'. תלידים דיווחו שראו את התצוגה האנטישמית בסביבות השעה 7 בבוקר ביום שבת. שוטרים הגיבו לקריאה והסירו את הדגלים במהירות ונמסר כי משטרת הית' פועלת במרץ כדי לאתר את האחראים למעשה.

ראש עיריית הית', ג'רמיה מקלור, הצהיר: "כראש עיריית הית', אני עומד לצד הקהילה שלנו בהתנגדות נחרצת לכל מעשי שנאה, כולל תצוגת השנאה של הדגלים שנמצאה בבית הספר התיכון רוקוול-הית' אתמול בבוקר. אנו מאמינים בכוח האהבה, האחדות והכבוד לכל האנשים, כפי שאלוקים קורא לנו לעשות".

הרב מוישי קלמנסון מחב"ד רוקוול תיאר את התצוגה כמזעזעת ואמר שהיה "עצוב מאוד" לראות אותה. הוא הדגיש כי "זה לא משקף את מחוז רוקוול שבו אנו חיים ואותו אנו מכירים ואוהבים," וקרא לגינוי המעשה ולדרוש דין וחשבון. הרב קלמנסון אף עודד הורים ומנהיגי בתי ספר לנצל את ההזדמנות ולשוחח עם ילדיהם על הסכנות שבשנאה ועל חשיבות האמפתיה והטוב לב כלפי אחרים.

ג'ימי מקלינטוק, ממייסדי ארגון "שגרירים למען ישראל", הביע "אימה מוחלטת", והסביר כי "לסמל הזה אין תכונות גואלות כלל. הוא אומר דבר אחד: אנחנו שונאים אתכם. אנחנו מוכנים להרוג אתכם. וזה מה שהוא מייצג. אנחנו לא רוצים אתכם בסביבה". הוא הוסיף כי "כל דבר שמתגלה בפומבי אומר שהוא שכב מתחת לאדמה, סוג של מוגלה".

מנהל בית הספר התיכון רוקוול-הית', טוד בראדפורד, שלח מכתב להורים, ובו הודיע כי המחוז והמשטרה פועלים יחד כדי למצוא את האדם האחראי, וכי אותו אדם יישא באחריות.