חברת השעונים השווייצרית Swatch נקלעה לסערה תקשורתית חריפה לאחר שקמפיין פרסומי חדש עורר זעם בסין. בתמונות שהופצו לקידום קולקציית Swatch Essentials, הופיע דוגמן אסייתי שמותח את זוויות עיניו - מחווה שנחשבת לסימן גזעני כלפי אנשים ממוצא אסייתי.

התגובות ברשתות החברתיות לא איחרו לבוא: אלפי משתמשים תקפו את המותג ברשת הסינית וייבו, והאשימו אותו ב"חוסר רגישות תרבותית" ואף ב"גזענות בוטה". אחד המשפיענים כתב: "המוניטין של המותג קרס. הם חושבים שאפשר פשוט להתנצל והכול יסתדר? זה לא כל כך פשוט".

נוכח הסערה, החברה מיהרה לפרסם התנצלות פומבית גם באנגלית וגם בסינית, והודיעה כי כל החומרים מהקמפיין הוסרו ברחבי העולם. בהודעתה כתבה: "אנו מתנצלים בכנות אם גרמנו לצער או לאי־הבנה, ונפעל להבטיח שהדבר לא יחזור על עצמו."

המשבר נוגע בעצב רגיש במיוחד עבור סווטש: השוק הסיני, יחד עם הונג קונג ומקאו, מהווה כמעט 27% ממכירות הקבוצה. הירידה באמון הצרכנים במדינה עלולה להחריף את מצבה הפיננסי של החברה, שממילא מתמודדת עם ירידה ממושכת בביקוש. בהתאם, מניות החברה צנחו ביותר מ־2.5% עם פתיחת המסחר השבוע.

האירוע מצטרף לשורה של משברים קודמים שחוו מותגי יוקרה במזרח: Dolce & Gabbana ספגה חרם בסין בשנת 2018 בעקבות פרסומת שנתפסה כפוגענית, ו־Dior הואשמה בשנה שעברה בהצגת פרסומת שנתפסה כגזענית. הסערה סביב סווטש מוכיחה שוב עד כמה הצרכנים הסינים רגישים לדימויים פוגעניים - ועד כמה הנזק למותגים בינלאומיים עשוי להיות מהיר ומשמעותי.