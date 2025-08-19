רק חדי עין שמו לב: כך נראתה "מלחמת המפות" של טראמפ וזלנסקי

הבית הלבן פרסם אמש (שני) מספר רב של תמונות וסרטונים מהפגישה הדרמטית של מנהיגי אירופה עם הנשיא האמריקני, בהן גם תמונה אחת שבלטה במיוחד.

בתמונה שזכתה לתהודה לא מועטה, נראה הנשיא יושב סביב השולחן עם זלנסקי ומנהיגי אירופה, לצידו מפת אוקראינה חצויה, כאשר השטח הכבוש נראה צבוע בצבע אדום.

פרשנים בארה"ב מסבירים, שמפת הענק שהוצבה בחדר הסגלגל נועדה להעביר מסר חד לאירופאים ולנשיא זלנסקי, לפיו עליו לקבל את העובדה שהשטח שנכבש - נכבש.

בראיון ל'פוקס' התייחס טראמפ למפה המדוברת. "אני מניח שכולכם ראיתם את המפה", אמר טראמפ לפוקס ניוז ביום שלישי. "נתח גדול של שטח נכבש", טראמפ חזר והדגיש: "השטח הזה נכבש".

אלא שלפי דיווחים, זלנסקי הגיע מוכן. פרשנים שסיקרו את הגעת הצוות האוקראיני לבית הלבן טרם הגעתו של זלנסקי שמו לב לגליל נייר גבוה ועב שהחזיק אחד העוזרים, המדובר במפת אוקראינה לפי הגרסה האוקראינית של המלחמה.

מבחינת זלנסקי, הדרישה של טראמפ מאוקראינה לוותר על כל השטח לא באה בחשבון, ואת המסר הזה דאגו האירופאים להעביר לנשיא האמריקני. לא בטוח כלל שהמסר עבר.

טראמפ חזר והדגיש היום ש"רוסיה הרבה יותר חזקה, אתם יודעים, זה לא שהם עצרו".

כשנשאל מהי התחושה בחדר עם מנהיגי אירופה בנוגע לחילופי קרקעות, הוא אמר: "עכשיו הם מדברים על דונבאס, אבל דונבאס כרגע... נמצאת בבעלות ובשליטת רוסיה ב-79%".

רוסיה דורשת שליטה מלאה בדונבאס, דבר שאוקראינה מתנגדת לו בכל תוקף.

קיים גם ויכוח בין אוקראינה לרוסיה באשר לשליטה האמיתית של רוסיה בשטחים אוקראינים. קייב אומרת שלא כל חייל רוסי שהצליח להשתחל מעבר לקווי הלחימה יכול להחשיב שטח ככבוש.

הערכה דרמטית לטובתה של אוקראינה מעלה כי "לפי ההתקדמות ההדרגתית של רוסיה בשדה הקרב עד כה בשנת 2025, יידרשו 4.4 שנים נוספות רק כדי לכבוש את ארבעת המחוזות לוהנסק, דונייצק, זפוריז'יה וחרסון", המחוזות בהן נוגסת רוסיה.

לא ברור אם המחקר לקח בחשבון את העובדה שרוב הסיוע הצבאי של אוקראינה מגיע ממדינות זרות, שספק אם יסכימו להמשיך לבזבז את משאביהן על מלחמה בלתי נגמרת.