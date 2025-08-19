כיכר השבת
החברה: "זה לא אש"

"חשבנו שאנחנו הולכים למות": להבות פרצו מהמנועים - המטוס נחת בחירום

טיסת קונדור מקורפו לדיסלדורף ביצעה במוצאי שבת נחיתת חירום בברינדיזי שבאיטליה לאחר תגובה חריגה במנוע, שגרמה ללהבות נראות לעין | למרות החרדה הקשה, המטוס, ועליו 273 נוסעים ושמונה אנשי צוות, נחת בשלום ללא נפגעים | החברה מסרה כי דאגה ללינת הנוסעים ושלחה למחרת מטוס חלופי שהשלים את המסלול לגרמניה (בעולם) 

רגעי השריפה במנועי המטוס (צילום: לפי סעיף 27א)

מטוס נוסעים של חברת קונדור, שעשה את דרכו מקורפו לדיסלדורף, הוסט במוצאי שבת לנחיתת חירום בברינדיזי שבאיטליה לאחר אירוע חריג במנוע.

נוסעים סיפרו כי כעשרים דקות אחרי ההמראה הבחינו בלהבות כתומות שבקעו מצידו האחורי של המטוס, ומספר סרטונים שהועלו לרשתות תיעדו את המחזה.

נוסעים שצוטטו בתקשורת המקומית תיארו את ההרגשה ברגעי האימה: "התכוננו לגרוע מכל. חשבנו שאנחנו הולכים למות".

החברה מיהרה להדגיש כי לא מדובר באש שפרצה במנוע אלא בתגובה חריגה בזרימת האוויר שגרמה ל"פליטה נראית לעין" מאחור. צוות הטיסה קיבל התראה על חריגה במדדים ובחר להשבית את המנוע הפגוע בצורה מבוקרת.

שדה התעופה בברינדיזי נסגר לזמן קצר כדי לאפשר למטוס לנחות בבטחה ולצוותי כיבוי לעמוד בכוננות. על סיפון המטוס היו 273 נוסעים ושמונה אנשי צוות, ולמרבה המזל לא דווח על נפגעים.

הלילה בעיר האיטלקית לא עבר בנעימים עבור כולם: בשל מחסור בחדרי מלון, חלק מהנוסעים נאלצו להישאר בשדה התעופה עצמו, שם חולקו להם שוברים, שמיכות ואפשרות לרכוש מצרכים מחנויות שנשארו פתוחות. מי שהצליחו למצוא מקום לינה במלון יקבלו החזר מלא מהחברה.

למחרת שלחה קונדור מטוס חלופי, וכל הנוסעים הגיעו ליעדם בדיסלדורף. "אנו מתנצלים על אי הנוחות," נמסר מהחברה, "אך בראש ובראשונה אנו מחויבים לבטיחות הנוסעים והעובדים שלנו."

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

