אנטישמיות ממוסדת

חבר הלהקה שהניף דגל חיזבאללה בבריטניה עומד לדין - מאות קיבלו את פניו

חבר להקת kneecap שהניף דגל חיזבאללה במהלך הופעה בסוף השנה שעברה עומד לדין לאחר שהניף דגל חיזבאלה במהלך מופע | לדבריו, הדגל הוגש לו על ידי החוגגים וטען כי אין פסול במעשיו | במופע נשמעו קולות "חמאס עולה", "חיזבאללה עולה" (בעולם)

הנפת הדגל במופע (צילום: לפי סעיף 27א)

מאות שונאי ישראל קיבלו את פניו של ליאם אוג או'אנהי, חבר בלהקת הראפ האירית Kneecap, כשהתייצב אתמול (רביעי) בבית משפט בלונדון לדיון בתיק טרור.

התביעה מייחסת לו שהניף במהלך הופעה את דגל , אירוע שתועד היטב בסרטון שפורסם ברשתות החברתיות. ארגון חיזבאללה מוגדר בבריטניה כארגון טרור.

האירוע התרחש בהופעת הלהקה בלונדון בנובמבר 2024. או'אנהי, המוכר בשם הבמה שלו Mo Chara, הואשם בחודש מאי האחרון לפי חוקי הטרור הבריטיים, הקובעים כי הצגת סמל של ארגון המוגדר "אסור" עלולה להוות עבירה אם היא מעלה חשד סביר לתמיכה בו.

בדיון שנערך אתמול בבית משפט השלום בווסטמינסטר, ביקשו סנגוריו של הראפר לטעון כי כתב האישום הוגש באיחור בלתי סביר ויש לבטלו. אם טענה זו לא תתקבל, צפוי או'אנהי להודיע באופן רשמי על עמדתו כלפי האישום.

הלהקה, שמרבה לשלב בהופעותיה מסרים אנטי ישראלים ולשלב שירה באירית ובאנגלית, טענה כי הדגל נזרק לעברם מהקהל וכי ההליך המשפטי נועד "לסתום להם פיות". יצוין כי בתיעודים שפורסמו נשמעו קולות שקראו קריאות בעד חיזבאללה וחמאס במהלך המופע.

Kneecap מזוהה עם רעיונות רפובליקניים התומכים באיחוד צפון אירלנד עם הרפובליקה, ובחודשים האחרונים בלטה בהבעת תמיכה ב"עניין הפלסטיני".

מאז הגשת כתב האישום הגבירו חברי הלהקה את פעילותם הציבורית נגד ישראל. בהופעתם בפסטיבל גלסטונברי ביוני, שנכחו בה כ־30 אלף איש, הובילו קריאות גנאי כלפי ראש הממשלה קיר סטארמר והאשימו את ישראל בביצוע פשעי מלחמה בעזה.

