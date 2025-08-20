נשרפו חיים: 79 בני אדם נהרגו בתאונת אוטובוס באפגניסטן

אסון מזעזע פקד את מערב אפגניסטן: 79 בני אדם, בהם 17 ילדים, נהרגו בליל שלישי במחוז הראט כאשר אוטובוס עמוס באזרחים אפגנים שהוחזרו מאיראן התנגש במשאית ובאופנוע והתלקח כולו.

דובר משרד הפנים של טליבאן אישר כי לא נותרו ניצולים מהאוטובוס, וכי גם שניים מכלי הרכב הנוספים שהיו מעורבים בתאונה נספו.

לפי הדיווחים הנוסעים עלו לאוטובוס בעיירה אסלאם קלע הסמוכה לגבול איראן. דובר מטעם מושל המחוז הוסיף כי מדובר במהגרים שהוחזרו בכפייה מאיראן ושהיו בדרכם לקאבול. המשטרה המקומית ייחסה את האסון לנהיגה במהירות מופרזת ולרשלנות מצד נהג האוטובוס.

תאונות דרכים קטלניות הן תופעה שכיחה באפגניסטן, שבה רשת הכבישים הרוסה לאחר עשרות שנות מלחמה והפיקוח על כללי התנועה כמעט שאינו נאכף. בחודשים האחרונים הגבירה איראן את גירושם של אפגנים חסרי מסמכים, רבים מהם משפחות שחיו במדינה במשך שנים ואף דורות.

הבריחה ההמונית של אפגנים לאיראן ולפקיסטן החלה עוד בסוף שנות השבעים עם הפלישה הסובייטית, והחריפה שוב לאחר השתלטות טליבאן מחדש על אפגניסטן בשנת 2021. כיום מחריפה בטהרן תחושת עוינות כלפי הפליטים, המתוארים כמעמסה כלכלית ואף כסיכון ביטחוני.

ביולי דרשה איראן מהמהגרים לשוב לארצם מרצון, אולם לאחר העימות הקצר עם ישראל ביוני החלה לגרשם בהמוניהם, בטענה שהם מהווים איום על ביטחונה. מבקרי המשטר האיראני טוענים כי מדובר בניסיון להפנות את הזעם הציבורי כלפי קבוצה מוחלשת ולהסוות כישלונות מול תקיפות ישראליות.

לפי נתוני נציבות האו"ם לפליטים, מאז ינואר עזבו למעלה ממיליון וחצי אפגנים את איראן, רבים מהם נולדו שם ולא הכירו מולדת אחרת. פקיסטן, מצידה, דוחקת גם היא מאות אלפים לשוב לאפגניסטן, ובכך מחריפה עוד יותר את הלחץ.