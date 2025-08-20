ארצות הברית הודיעה היום (רביעי) כי היא מטילה סנקציות על ארבעה בכירים בבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, בשל מעורבותם בהחלטות ובמהלכים נגד אנשי צוות אמריקנים ונגד בכירים ישראלים.

ההחלטה התקבלה מכוח צו נשיאותי 14203, שמעניק סמכות להטיל צעדים עונשיים על גורמים זרים המעורבים במהלכים של בית הדין הפוגעים באינטרסים של וושינגטון ובעלי בריתה.

על פי ההודעה, בין המושפעים נמצאים השופטת קימברלי פרוסט, שאישרה את חקירת אנשי הצבא האמריקני שפעלו באפגניסטן, והשופט ניקולס יאן גילו, שאישר את הוצאת צווי המעצר נגד ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו ושר הביטחון לשעבר יואב גלנט.

בנוסף, נכללים ברשימה שני סגני התובעת בבית הדין, נזאת שאמים חאן ומאמה מנדיאיה ניאנג, שהיו מעורבים בערעורים ובתמיכה בצעדים נגד ישראל מאז שנכנסו לתפקידם.

הסנקציות כוללות חסימה מלאה של נכסים או אינטרסים בנכסים של ארבעת הבכירים המצויים בארצות הברית או בשליטת אזרחים אמריקנים.

כמו כן, נאסר על כל אזרח או גוף אמריקני לקיים עסקאות פיננסיות, מסחריות או אחרות עם המוגדרים. גם ישויות שבעלותן נשלטת ביותר מ-50 אחוז על ידי אחד מהאישים הללו ייחשבו חסומות.

המשמעות היא שכל רכוש, חשבונות בנק או נכסים אחרים של הארבעה בתחומי ארצות הברית מוקפאים, וכל קשר עסקי עמם אסור אלא אם ניתן לכך אישור מיוחד ממשרד האוצר האמריקני.

המחלקה הדגישה כי הצעדים נועדו לייצר "השלכות מוחשיות ומשמעותיות" על כל מי שלוקח חלק במהלכי בית הדין נגד ארצות הברית וישראל.

ארצות הברית הבהירה בעבר כי היא רואה בצווי המעצר שהוציא בית הדין נגד נתניהו וגלנט מהלך פוליטי ובלתי לגיטימי, וכעת היא מתרגמת את עמדתה לצעדים מעשיים נוספים נגד מי שהיו מעורבים בקבלתם.