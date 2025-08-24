כיכר השבת
יותר מכל קפריסין

אירופה בלהבות | 2025 נרשמת כשנת השריפות הקשה ביותר בהיסטוריה

יותר ממיליון דונם עלו באש השנה בשטחי האיחוד האירופי, כאשר ספרד ופורטוגל ספגו את עיקר ההרס, והקהילה המדעית מזהירה: שינויי האקלים וכשלי המניעה דוחפים את היבשת אל עבר קטסטרופה סביבתית (חדשות בעולם)

2תגובות
השירפות בספרד - 944,000 דונם נשרפו עד כה. (צילום: רשתות חברתיות)

שנת 2025 תיזכר כשנת השריפות באירופה, כאשר האיחוד האירופי חווה את עונת השריפות הקשה ביותר בהיסטוריה המתועדת, עם נזק בלתי נתפס שהותיר רבים בהלם.

מאז ינואר השנה, למעלה ממיליון דונם נשרפו ברחבי הגוש, שטח הגדול ממדינת קפריסין וכשליש משטחה של בלגיה. זהו ציון דרך טרגי שנחצה לראשונה מאז החל איסוף הנתונים בשנת 2006, ועולה על השיא הקודם משנת 2017, אז נשרפו קרוב ל-988,000 דונם.

ההרס המכריע, שקרוב לשני שלישים ממנו אירע מאז ה-5 באוגוסט, התמקד בעיקר בחצי האי האיברי. ספרד לבדה איבדה למעלה מ-400,000 דונם, ופורטוגל, הקטנה בהרבה, ראתה למעלה מ-270,000 דונם עולים באש – כשלושה אחוזים מכלל שטחה של המדינה. בספרד, זוהי עונת השריפות הגרועה ביותר מאז 1994.

אף על פי שגלי חום קיצוניים ובצורות מחריפים את הסיכון בשל שינויי האקלים, מדענים מצביעים על גורם מפתיע ומרכזי: שפע של צמחייה דליקה על אדמות נטושות וכישלון הרשויות בנקיטת אמצעי מניעה. תובע מיוחד בספרד לענייני סביבה אף פתח בחקירה בנוגע להיעדר תוכניות למניעת שריפות. מעבר להרס הקרקע והרכוש, שריפות אלו משחררות כמויות עצומות של פחמן דו-חמצני, ומעמידות את האיחוד האירופי בדרך לשיא חדש גם בזיהום הקשור לשריפות.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
א-ל נקמות ה' !
א-ל נקמות ה' !
1
הקב"ה כנראה מקיים את דברי הנביאים בבקשה לחזור בתשובה
יהודי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר