אירופה בלהבות | 2025 נרשמת כשנת השריפות הקשה ביותר בהיסטוריה

שנת 2025 תיזכר כשנת השריפות באירופה, כאשר האיחוד האירופי חווה את עונת השריפות הקשה ביותר בהיסטוריה המתועדת, עם נזק בלתי נתפס שהותיר רבים בהלם.

מאז ינואר השנה, למעלה ממיליון דונם נשרפו ברחבי הגוש, שטח הגדול ממדינת קפריסין וכשליש משטחה של בלגיה. זהו ציון דרך טרגי שנחצה לראשונה מאז החל איסוף הנתונים בשנת 2006, ועולה על השיא הקודם משנת 2017, אז נשרפו קרוב ל-988,000 דונם.

ההרס המכריע, שקרוב לשני שלישים ממנו אירע מאז ה-5 באוגוסט, התמקד בעיקר בחצי האי האיברי. ספרד לבדה איבדה למעלה מ-400,000 דונם, ופורטוגל, הקטנה בהרבה, ראתה למעלה מ-270,000 דונם עולים באש – כשלושה אחוזים מכלל שטחה של המדינה. בספרד, זוהי עונת השריפות הגרועה ביותר מאז 1994.

אף על פי שגלי חום קיצוניים ובצורות מחריפים את הסיכון בשל שינויי האקלים, מדענים מצביעים על גורם מפתיע ומרכזי: שפע של צמחייה דליקה על אדמות נטושות וכישלון הרשויות בנקיטת אמצעי מניעה. תובע מיוחד בספרד לענייני סביבה אף פתח בחקירה בנוגע להיעדר תוכניות למניעת שריפות. מעבר להרס הקרקע והרכוש, שריפות אלו משחררות כמויות עצומות של פחמן דו-חמצני, ומעמידות את האיחוד האירופי בדרך לשיא חדש גם בזיהום הקשור לשריפות.