הפנטגון מנע מאוקראינה לעשות שימוש בטילים ארוכי טווח אמריקנים מדגם ATACMS בשטח רוסיה, כך דיווח אמש (שבת) ה'וול סטריט ג'ורנל".

לפי הדיווח, אוקראינה ביקשה במספר הזדמנויות רשות מארה"ב לפגוע במטרות בתוך שטח רוסיה, ונתקלה בסירוב מהפנטגון.

הידיעה מגיעה לאחר ימים של פסגות מדיניות בין נשיא ארה"ב טראמפ לולדימיר פוטין, ולאחר מכן עם האירופאים והנשיא זלנסקי.

למרות הצהרותיו של הנשיא טראמפ על פגישה אישית קרובה בין פוטין לזלנסקי, ככל הנראה לאחר אישור מפורש של נשיא רוסיה למהלך, מתברר שמבחינת הרוסים הפגישה איננה על סדר היום של הקרמלין.

"פוטין מוכן להיפגש עם זלנסקי כאשר סדר היום לפסגה יהיה מוכן. וסדר היום הזה בכלל לא מוכן", אמר שר החוץ הרוסי סרגיי לברוב.

התרחשות נוספת שגרמה להרמת גבה במדינות אירופה היא אמירה לא ברורה של הנשיא טראמפ ביום שישי, שנועדה לכאורה לאיים על נשיא רוסיה.

הנשיא האמריקני אמר כי הוא יבחן בזמן הקרוב אם יתכן הסכם בין רוסיה לאוקראינה, ואז יקבל אחת משתי ההחלטות: או להטיל סנקציות קשות על רוסיה, או לוותר על כל העניין ולתת למלחמה להתנהל.

"אני הולך לקבל החלטה לגבי מה שאנחנו עושים, וזו תהיה החלטה חשובה מאוד, והיא האם מדובר בסנקציות מסיביות, במכסים מסיביים או בשניהם, או שלא נעשה כלום ונאמר שזה המאבק שלכם", אמר טראמפ.

פרשנים באירופה תהו אם זוהי דרכו הייחודית של טראמפ לאיים על הפולש הרוסי, ובמקביל להשאיר על השולחן את האפשרות שייתן לרוסיה לעשות באוקראינה ככל העולה על רוחה.

באירופה מגיבים בספקנות ליכולותיו של טראמפ להשפיע על מהלך המלחמה הגדולה ביותר בעולם מאז מלחמת העולם השנייה, ומתחזקים בהבנה שאירופה תיאלץ להסתמך אך ורק על עצמה מול הדוב הרוסי, המאיים על היבשת כולה.