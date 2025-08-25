המהפכה האיסלמית באירופה: זינוק מטורף בפופולריות של השם מוחמד

אירופה רושמת עלייה משמעותית בשמות של תינוקות בנים, כאשר השם מוחמד וגרסאותיו הפכו לנפוצים ביותר בחלק מהמדינות מאז שנת 2000. באוסטריה נרשמה עלייה של 700% בשכיחות השם מוחמד או וריאציות שלו בקרב תינוקות בנים שנולדו מאז המילניום.

כיום, אחד מכל 200 בנים שנולדו במדינה נושא שם זה, בהשוואה לאחד מכל 1,670 בנים בשנת 2000.

באנגליה ובוויילס, שלושה אחוזים מהבנים שנולדו בשנה שעברה נקראו מוחמד או אחת מארבע הווריאציות הנפוצות בתרבות האסלאמית. בחלקים מסוימים במדינה, שיעור זה הגיע לתשעה אחוזים. השם מוחמד (באיות הספציפי Muhammad) אף היה השם המוביל לבנים בשנת 2024 באנגליה ובוויילס, זו השנה השנייה ברציפות, עם 5,721 בנים שקיבלו איות זה, עלייה של 23 אחוזים לעומת השנה הקודמת.

מוסלמים רבים ממוצא פקיסטני, בנגלדשי או הודי רואים זאת כהתברכות לתת לתינוק את שם הנביא, מייסד האסלאם. כפי שדווח בדיילי מייל, המגמה מיוחסת בין היתר לקהילות מוסלמיות גדלות ברחבי בריטניה המונעות מהגירה, וכן לפופולריות של דמויות ספורט העונות לשם מוחמד.

מדינות נוספות הראו נתונים גבוהים כאשר בבלגיה, למעלה מאחוז אחד מהבנים שנולדו ב-2024 קיבלו אתהשם מוחמד (עלייה מ-0.5% בשנת 2000). נתונים דומים נצפו גם בצרפת (0.87%) ובהולנד (0.7%).

הסקר של הדיילי מייל כלל נתוני שמות תינוקות רשמיים מ-11 מדינות אירופיות ושילב את חמשת האיותים הנפוצים ביותר לשם מוחמד.

לדברי רוברט בייטס מהמרכז לבקרת הגירה, אירופה חוותה עלייה מהירה בהגירה מהעולם האסלאמי. חקירת שמות תינוקות של "האקונומיסט" מצאה כי כיום הורים רבים בוחרים בגאווה שם המשמר את זהותם התרבותית, כהצהרה של שייכות ולא כמחסום לאינטגרציה. השם, שמשמעותו "ראוי לשבח" או "מהולל", נובע מהמילה הערבית "חמד", שפירושה "לשבח". ומכאן מוחמד.