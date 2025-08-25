טראמפ: "יש פחות מ-20 חטופים חיים, אחד או שניים מתו" 

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס היום (שני) במהלך מסיבת עיתונאים שכינס בחדר הסגלגל למצב החטופים בעזה והמלחמה במזרח התיכון.

הנשיא חזר בדבריו על הטענה לפיה נותרו בעזה פחות מ-20 חטופים חיים, דבר שבישראל מכחישים מכל וכל.

הנשיא נשאל בתחילה על תקיפת בית החולים בחאן יונס שם נהרגו כעשרים איש. טראמפ נראה מופתע מהשאלה, וניכר היה כי הוא אינו מכיר את האירוע ואף שאל: "מתי זה קרה?"

טראמפ ענה: "אני לא שמח עם זה, אני לא רוצה לראות את זה. באותה מידה אני אומר שצריך לסיים את הכל", אמר טראמפ לעיתונאי.

טראמפ הוסיף: "אני זה שהוצאתי את החטופים החוצה, את כולם. סטיב ויטקוף עשה עבודה מדהימה... אבל אני זה שהוצאתי אותם בעזרת האנשים שלי".

בשלב זה הנשיא האמריקני אמר: "אנחנו כנראה נשארנו עם פחות מ-20 איש כי אחד או שניים כבר מתו".

טראמפ חזר ואמר כי הוא ידע שכאשר "נגיע לעשרה או 20 אחרונים הם לא ישחררו אותם כי הם יודעים שבלעדיהם הם מתים (חמאס). זה מצב נוראי", אמר הנשיא האמריקני.

במהלך הישיבה המיוחדת בחדר הסגלגל חתם הנשיא על מספר צווים נשיאותיים, בהם אחד שקובע מינימום של שנת מאסר לשורף דגל ארה"ב. "הם לא ישרפו יותר דגלים", אמר טראמפ, והתייחס גם בסיפוק לתוצאות המבצע הפדרלי המיוחד בבירה האמריקנית.