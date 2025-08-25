כיכר השבת
עוד אמירה קשה

טראמפ: "יש פחות מ-20 חטופים חיים, אחד או שניים מתו" 

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ חתם היום על מספר צווים נשיאותיים חדשים | במהלך מסיבת עיתונאים שקיים הנשיא בחדר הסגלגל, התייחס כצפוי גם למלחמה במזרח התיכון ומצבם של החטופים, וטען כי אחד או שניים מתוך ה-20 שנותרו אינם בין החיים (מדיני)  

נשיא ארה"ב התייחס היום (שני) במהלך מסיבת עיתונאים שכינס בחדר הסגלגל למצב החטופים בעזה והמלחמה במזרח התיכון.

הנשיא חזר בדבריו על הטענה לפיה נותרו בעזה פחות מ-20 חטופים חיים, דבר שבישראל מכחישים מכל וכל.

הנשיא נשאל בתחילה על תקיפת בית החולים בחאן יונס שם נהרגו כעשרים איש. טראמפ נראה מופתע מהשאלה, וניכר היה כי הוא אינו מכיר את האירוע ואף שאל: "מתי זה קרה?"

טראמפ ענה: "אני לא שמח עם זה, אני לא רוצה לראות את זה. באותה מידה אני אומר שצריך לסיים את הכל", אמר טראמפ לעיתונאי.

טראמפ הוסיף: "אני זה שהוצאתי את החטופים החוצה, את כולם. סטיב ויטקוף עשה עבודה מדהימה... אבל אני זה שהוצאתי אותם בעזרת האנשים שלי".

בשלב זה הנשיא האמריקני אמר: "אנחנו כנראה נשארנו עם פחות מ-20 איש כי אחד או שניים כבר מתו".

טראמפ חזר ואמר כי הוא ידע שכאשר "נגיע לעשרה או 20 אחרונים הם לא ישחררו אותם כי הם יודעים שבלעדיהם הם מתים (). זה מצב נוראי", אמר הנשיא האמריקני.

במהלך הישיבה המיוחדת בחדר הסגלגל חתם הנשיא על מספר צווים נשיאותיים, בהם אחד שקובע מינימום של שנת מאסר לשורף דגל ארה"ב. "הם לא ישרפו יותר דגלים", אמר טראמפ, והתייחס גם בסיפוק לתוצאות המבצע הפדרלי המיוחד בבירה האמריקנית.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (42%)

לא (58%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר