שר החוץ גדעון סער שוחח באריכות עם עיתון ה'וול סטריט ג'ורנל', והתייחס בין היתר למצב המדיני חסר התקדים בו נמצאת ישראל כלפי ידידותיה באירופה ובמערב.

השר סער קבע בדבריו כי ישראל לא יכולה להרשות לעצמה להעדיף תדמית בינלאומית על פני ביטחונה, גם במחיר של מתיחות מדינית גוברת.

בריאיון שהעניק השבוע בניו יורק, סער אמר כי אחרי כמעט שנתיים של לחימה שהחלה ב-7 באוקטובר 2023, ישראל השיבה לעצמה את כוח ההרתעה, אך במקביל היא מתמודדת עם מתקפה מדינית מתואמת.

סער, שחזר בחודשים האחרונים לליכוד לאחר פרישה ממושכת, הסביר כי הצטרפותו מחדש נבעה מהבנה שהמחלוקות הפוליטיות הפנימיות שוליות לנוכח גודל האתגר. "הבדלים בין המפלגות הציוניות יתבררו כהיסטורית שוליים לעומת מה שאנחנו עומדים מולו", אמר, והוסיף כי "הייתי יכול להישאר בחוץ, אבל בחרתי לנסות להשפיע מבפנים".

הוא הביע הסתייגות מהמהלך הצבאי לכיבוש עזה סיטי בשל השלכותיו המדיניות, אך טען שהלחץ הצבאי הוכיח את עצמו: "כאשר ישראל התנתקה מהמו"מ והציבה דרישה לשחרור כל החטופים, חמאס חזר בו והסכים לעסקה חלקית שכבר דחה קודם". לדבריו, חמאס "שיבח את מקרון, וזה אומר הכול". את התנהלות נשיא צרפת, שהכריז על הכרה במדינה פלסטינית, סער הגדיר "צביעות בשיאה", לאחר שצרפת מחתה נגד "התערבות" אמריקנית בענייניה הפנימיים אך מתירה לעצמה לפעול באגרסיביות מול ישראל.

סער התרעם על כך שמדינות מערביות רבות מיהרו להכריז על כוונה להכיר במדינה פלסטינית ללא תנאים, אף שהפלסטינים פתחו במלחמה ולא בהידברות. "חמאס עצמו אמר שההכרה היא פרי של 7 באוקטובר", ציין. "לפני כן צרפת ובריטניה לא הכירו בכלום. אז מה אמורים להסיק הפלסטינים?"

בנוגע לאירופה הוסיף: "רבים שם לא מבינים שהאידיאולוגיה של כל הפלגים הפלסטיניים היא חיסול מדינת היהודים. 'פתרון שתי מדינות' נשמע יפה, אבל כשאתה שואל אם רוצים מדינת טרור – זו כבר שיחה אחרת". הוא רמז גם ללחצים פנימיים באירופה: "שם יש קהילות מוסלמיות ענקיות, ובהן תאי קיצוניים שכבר פועלים. זה משפיע".

על המצב בעזה טען סער כי התמונה שונה מזו שמציירים ארגוני הסיוע: "מחירי מוצרי יסוד ירדו דרמטית בשבועות האחרונים, בגלל כמויות עצומות שנכנסות גם באוויר וגם ביבשה. לומר שיש רעב זה פוליטי, לא הומניטרי". לדבריו, עצירת הסיוע בעבר נכשלה, שכן בפועל ישראל נאלצה לחזור ולאפשר כניסת סחורות שממנה נהנה גם חמאס.

סער סבור כי המלחמה הצליחה מבחינה אסטרטגית: "שברנו את המבנה שבנתה איראן במשך עשרות שנים והפכנו את המשוואה האזורית. לא מדובר רק בתדמית של עוצמה אלא במציאות". יחד עם זאת, הוא מודה כי ישראל מצויה בקרב דיפלומטי קשה מול גרמניה, צרפת וארה"ב, שבה מרבית הדמוקרטים מתרחקים ממנה. "אנחנו אומה קטנה שנלחמת בתעמולה אדירה. אבל צריך לזכור שזה אחרי שנתיים רצופות של מלחמה. יהיו ימים שקטים יותר, והמלחמה הזו תסתיים".

למרות הלחץ הבינלאומי, סער מדגיש כי ישראל לא תוותר על ביטחונה תמורת "רוגע זמני ותדמית טובה יותר". לדבריו, הנסיגה מעזה ב-2005 הוכיחה שיחסי ציבור חיוביים אינם שווים הרבה כשחמאס משתלט ומסכן חיי אדם. "קודם כל עלינו לשרוד. אחר כך באות הפופולריות והיכולת לשכנע אחרים בעולם", אמר. "אבל אל תבינו לא נכון - דיפלומטיה חשובה, ואני האחרון שיגיד אחרת. אני בכל זאת שר החוץ".