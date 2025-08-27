משרד החוץ הגרמני צייץ היום (רביעי) הודעת תמיכה בעמדתה של אירופה בעד בית הדין הפלילי בהאג, בעקבות הסנקציות שהטילה ארה"ב על תובעים ושופטים בבית הדין.

בהודעת התמיכה שצייצה מחדש הודעת דוברות של אירופה נכתב: "תמיכה מלאה בעמדת קאיה קאלאס (שרת החוץ של אירופה) בנוגע לסנקציות אמריקאיות נגד ICC.

בית הדין הפלילי מייצג צדק פלילי בינלאומי ואחריות וגרמניה עומדת לצד בית הדין הפלילי הבינלאומי. אנו מתנגדים לסנקציות נגד שני שופטים ושני סגני תובעים."

האיחוד האירופי פרסם הצהרה חריפה מפי קאיה קאלאס, האחראית על הדיפלומטיה של האיחוד, בתגובה להחלטת וושינגטון להטיל סנקציות על שופטים ותובעים בבית הדין הפלילי הבינלאומי. לדבריה, "האיחוד האירופי עומד איתן לצד בית הדין, שהוא אבן היסוד של מערכת הצדק הבינלאומית והמאבק בחסינות מפני עונש. בית הדין מחייב את מבצעי הפשעים החמורים ביותר לתת דין וחשבון ומעניק קול לקורבנות".

קאלאס הוסיפה כי האיחוד "מצר פעם נוספת על ההחלטה להטיל סנקציות על שני התובעים המחליפים ועל שני שופטים בבית הדין, החלטה שעלולה לפגוע בתפקוד משרד התביעה ובחקירות המתנהלות".

עוד הדגישה כי "תקיפות או איומים כלפי בית הדין, נציגיו הנבחרים, עובדיו או מי שמשתף פעולה עמו – אינם מתקבלים על הדעת. בית הדין חייב לפעול בעצמאות ובחוסר משוא פנים".

לדבריה, האיחוד יעניק "תמיכה מלאה ומשאבים לשם הגנה על בית הדין ועל עובדיו מפני לחצים או איומים חיצוניים" וקראה למדינות "לשתף פעולה באופן מלא עם בית הדין, כולל בהוצאה לפועל מיידית של צווי מעצר פתוחים ובחתימה על הסכמים וולונטריים".

קאלאס סיכמה כי האיחוד "ימשיך לפעול יחד עם כל המדינות החברות ושותפות בעולם כדי לתמוך בבית הדין, לשמור על עצמאותו ולהגן על שלמות אמנת רומא", והבהירה כי האיחוד "עוקב מקרוב אחר השלכות הצו הנשיאותי בארה"ב וישקול צעדים נוספים".