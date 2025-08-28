אחרי התקיפה המשולבת של ישראל וארה"ב על מתקני הגרעין האיראניים, טהרן סופגת מכה דרמטית גם בזירה הדיפלומטית: שלוש המעצמות האירופיות, צרפת, בריטניה וגרמניה, הפעילו את מנגנון ה"סנאפבק" שמחזיר באופן אוטומטי את כל הסנקציות של מועצת הביטחון על איראן, בטענה כי טהרן הפרה במודע את ההסכם הגרעיני שנחתם עמה ב־2015.

הסנקציות שיחזרו כוללות אמברגו נשק קונבנציונלי, מגבלות על פיתוח טילים בליסטיים, הקפאת נכסים, איסורי נסיעה ואיסור על פיתוח טכנולוגיה הקשורה לגרעין.

האירופים, המכונים E3, ניסו בחודש יולי לעכב את הפעלת המנגנון והציעו לאיראן דחייה אם תסכים לשלושה תנאים: חידוש השיחות עם ארצות הברית, מתן גישה מלאה לפקחי סבא"א לאתרי הגרעין והסבר לגבי יותר מ־400 ק"ג אורניום מועשר שהצטבר בידיה. טהרן, שהעשירה עד התקיפה אורניום כמעט ברמת נשק, דחתה את ההצעה.

המהלך יצא לדרך ביום חמישי, כאשר המדינות שלחו מכתב רשמי למזכ"ל האו"ם ולנשיא מועצת הביטחון ובו ציינו את "אי־עמידתה המשמעותית של איראן בהתחייבויותיה". מרגע זה מתחיל מנגנון של 30 יום, שבסיומו יוחזרו כל הסנקציות באופן אוטומטי, אלא אם תאושר ברוב מיוחד הארכת הקלה בסנקציות – תרחיש שמעטים מעריכים כי יתרחש, משום שארה"ב, בריטניה וצרפת צפויות להטיל וטו על כל ניסיון כזה. בשלב זה לא נדרשת הצבעה נוספת ואף מדינה אינה יכולה לחסום את החזרת הסנקציות - כולל רוסיה, למרות שהיא מחזיקה בזכות הווטו.

האירופים קבעו עם וושינגטון כבר בתחילת השנה כי אם לא יושג הסכם עד סוף אוגוסט – המנגנון יופעל. הדחיפות נובעת משתי סיבות: ראשית, הסמכות להחזיר סנקציות באופן אוטומטי פוקעת ב־18 באוקטובר, לאחר מועד זה יוכלו רוסיה וסין להטיל וטו על כל ניסיון עתידי. שנית, בספטמבר תכהן דרום קוריאה כנשיאת מועצת הביטחון, לפני שהנשיאות תעבור לידי רוסיה, שעלולה למשוך זמן בפרוצדורות עד לפקיעת ההסכם.

בדו"ח סבא"א ממאי השנה צוין כי איראן מחזיקה 408.6 ק"ג אורניום מועשר עד לרמה של 60 אחוזים – כמות שיכולה להפוך, אם תועשר ל-90 אחוז, לחומר בקיע לייצור תשעה כלי נשק גרעיניים. בנוסף, מאגר האורניום הכולל של איראן הוערך ב-9,247 ק"ג – פי כמה מהכמות המותרת בהסכם. איראן גם הסירה ב־2022 חלק ניכר מאמצעי הפיקוח של הסוכנות וב־2023 אסרה על חלק מהפקחים הבכירים לשוב למדינה.

טהרן מצדה טוענת כי היא פטורה מההתחייבויות להסכם משום שוושינגטון עצמה נסוגה ממנו ב־2018 והחזירה סנקציות. היא מאיימת כי אם יופעל מנגנון הסנאפבק, תשקול פרישה מהאמנה למניעת הפצת נשק גרעיני שעליה חתומה מאז 1970.

למרות ההסלמה, יש עדיין חלון דיפלומטי קטן: אם בשלב של 30 הימים הקרובים יושג הסכם חדש בין המערב לאיראן, ניתן יהיה לדחות את פקיעת המנגנון. ההערכה היא כי עצרת האו"ם שתתקיים בספטמבר בניו יורק עשויה לשמש זירה לניסיונות גישור של מנהיגים, אולם גורמים מדיניים מזהירים כי ללא הסכמה רחבה יותר בין טהרן לוושינגטון, המשבר ישוב ויתפרץ מחדש.

השגריר דנון הגיב להחלטה הדרמטית: "איראן ממשיכה להתעלם מהקהילה הבינלאומית ולהפר התחייבויותיה פעם אחר פעם. ישראל כבר הוכיחה את נחישותה מול כוונות הזדון של משטר האייתולות. כעת גם מדינות העולם מצטרפות למאבק בציר הרשע. זהו צעד חשוב בדרך לעצירת תוכנית הגרעין האיראנית והגברת הלחץ על המשטר בטהרן."