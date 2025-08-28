בימים אלה מתברר כי אילון מאסק וחבר הקונגרס וסלי האנט פועלים בשקט כדי לקדם פרויקט מנהרות בשווי 760 מיליון דולר באזור יוסטון, שמטרתו להפחית את בעיית ההצפות החמורה בעיר. ההצעה מתמקדת בבניית שתי מנהרות בקוטר 12 פיט (‎28.3168 ליטר - ‎0.34 מ"ק) מתחת לאגן ניקוז מרכזי, פתרון קטן וזול משמעותית מהמערכת הנרחבת שמתגבשת בשנים האחרונות במחוז האריס מאז אסון הוריקן הארווי.

המאמצים זכו למענה מהיר בקרב מקבלי ההחלטות בטקסס, כאשר האנט פנה לגורמים חשובים ברחבי המדינה בניסיון להשיג תקציב ראשוני של 60 מיליון דולר מהמדינה ומקורות מקומיים. עם זאת, מומחי הנדסה בתחום המים מביעים הסתייגות מהיעילות של המנהרות הקטנות, וטוענים כי לא יצליחו להוביל מספיק מים בעת הצפה חמורה. לפי מהנדס המים לארי דאנבר, כדי להגיע לקיבולת ההובלה של מנהרה אחת בקוטר 40 פיט, נדרשות לא פחות מ-11 מנהרות של 12 פיט - מה שמעלה סימני שאלה משמעותיים לגבי הכדאיות.

למרות החששות, מועצת המחוז האריס אישרה באפריל האחרון בדיקה לפיילוט למנהרות בקוטר דומה. סגן מושל המדינה, דן פטריק, מצהיר כי הוא נכון לבחון כל רעיון שיכול להציל את העיר מהצפות נוספות, כולל הצעות של מאסק וחברת הכרייה האמריקאית ה- Boring Company.

הדיון מתקיים כשברקע המחוז ממשיך לחפש פתרונות בנושא ההצפות ושוקל פרויקט מנהרות רחב היקף בעלות כוללת של כ-30 מיליארד דולר - שמיועד להגיע לאורך כולל של 130 מייל. עד כה הושקעו מעל 4.5 מיליון דולר בלימוד הנושא, אך שום תקציב ציבורי לא אושר לביצוע הפרויקט עם Boring Company, וההתקשרות הרשמית עדיין כפופה לחוקי מכרזים. במקביל, חיל ההנדסה של צבא ארה"ב, טליו מוטלת בדיקת ההיתכנות, טרם השלים את בדיקתו לביצוע מנהרות ענקיות במרחב.

עבור חבר הקונגרס האנט, קידום הפרויקט עשוי לשמש כמנוף פוליטי חשוב לקראת בחירות 2026 לסנאט. עם זאת, הסוגיות הפוליטיות, ההנדסיות והתהליכים הבירוקרטיים יוצרים דילמות גדולות, והמשך הדרך לפרויקט תלוי בשיתוף פעולה בין גורמי שלטון, מומחי הנדסה והציבור המקומי.