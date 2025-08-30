כיכר השבת
"טראמפ לא מת" | ההבהרה החריגה של הבכיר האמריקני ומה גרם לפרץ השמועות?

במהלך היממה האחרונה הרשת החברתית בארצות הברית וגם מחוצה לה, רעשה משמועות כביכול הנשיא האמריקני אוהד ישראל דונלנד טראמפ מת | הבכיר פרסם הבהרה וגם, מה גרם לגל השמועות? (חדשות בעולם)

טראמפ (צילום: שאטרסטוק)

הרשות החברתיות מוצפות ביממה האחרונה בשמועות ובדיווחים על כך שנשיא ארצות הברית מת, אחד ההאשטגים הפופולריים ברשת X הוא - "Trump Is Dead", שפירושו טראמפ מת.

בארצות הברית הזימו את השמועות וטענו שטראמפ חי והוא בדרכו למשחק במועדון הגולף, כך גם אישר בכיר אמריקני לחדשות 12.

איך התחילו השמועות? סגנו של טראמפ שעתיד לכאורה להחליפו, ג'יי. די. ואנס נשאל במהלך הריאיון האם הוא מוכן כבר להחליף את טראמפ במקרה שחלילה הוא ימות.

ואנס הרגיע והבהיר כי למרות שגילו של טראמפ נושק לשמונים, הוא עדיין מלא באנרגיות ועובד קשה לאורך כל שעות היממה היממה, אך כשאמר ש"טרגדיות עלולות לקרות", הרשת התחילה לצוף בשמועות על מותו של טראמפ.

