אירוע חריג התרחש הבוקר (שני) בסידני, כאשר גבר בן 39 התנגש ברכבו בשערי הקונסוליה הרוסית בפרבר וולהרה.

עדי ראייה סיפרו כי המחזה היה דרמטי: השוטרים הורו לנהג לצאת מהרכב, אך הוא סירב, ורק לאחר מכן פרץ עם רכבו פנימה. "הם שלפו אקדחים ודרשו ממנו שוב ושוב לצאת," סיפר שכן שצפה במתרחש, "זה היה לא שגרתי בכלל לשעת בוקר מוקדמת".

שוטרי יחידת ההגנה הדיפלומטית של המשטרה האוסטרלית הוזעקו למקום לאחר דיווח על רכב חשוד שנכנס לחניית הקונסוליה. דקות ספורות לאחר מכן פתח הנהג בנסיעה לעבר השער, התנגש בו ונעצר. בתקרית נפצע קל שוטר צעיר בן 24 בידו.

צוותי חירום, ניידות משטרה ומסוק הוזעקו לאזור, והקונסוליה נסגרה לזמן קצר עד שהוכרז כי אין איום ממשי על המקום או על הציבור. כלי רכב גרר פינה את הג'יפ הלבן, שעמד נטוש בסמוך לתורן הדגל הרוסי, כשחלונו מנופץ.

דובר הקונסוליה סירב למסור תגובה רשמית לאירוע, אולם עדי ראייה תיארו תחושת מתח חריגה. "שמעתי סירנות, מסוק חג מעל, ובמשך כמה דקות חשבתי שזו התחלה של משהו גדול הרבה יותר," סיפר פועל בניין שצפה מהגג הסמוך.

המשטרה האוסטרלית ממשיכה בחקירה, אך כבר מיהרה להדגיש כי לא נשקפת סכנה לקונסוליה או לתושבים.

ההערכה היא כי המעשה בוצע על רקע המלחמה הנמשכת באוקראינה וסירובו של פוטין להפסקת אש.