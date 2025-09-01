ברכבת משוריינת: מנהיג צפון קוריאה בדרכו לפגישת פסגה בסין 

מנהיג קוריאה הצפונית, קים ג'ונג און, יצא היום (שני) מפיונגיאנג ברכבת משוריינת לכיוון סין, כך דיווחה סוכנות הידיעות יונהאפ. זהו אירוע דיפלומטי רב-צדדי ראשון מסוגו עבור הרודן המסתגר שממעט לצאת מגבולות קוריאה הצפונית. קים צפוי להגיע לבייג'ינג ביום שלישי.

המסע ברכבת המשוריינת ("מבצר נייד") חסינת הכדורים, הוא מסורת משפחתית ארוכת שנים. הן סבו קים איל סונג והן אביו קים ג'ונג איל נהגו לנסוע לחו"ל אך ורק ברכבת. הרכבת נוסעת במהירות איטית של 60 קילומטרים לשעה בלבד וצפויה להשלים את המסע לבייג'ינג בתוך כ-20 שעות.

קים עצמו השתמש ברכבת למסע בן יומיים וחצי להאנוי ב-2019, לפסגתו השנייה עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, במקום טיסה קצרה בהרבה. בשנה שעברה, הוא אף נצפה ליד רכב שטח שחור מסוג מרצדס-בנץ על הרכבת, במהלך ביקור באזור מוכה שיטפונות.

בהזמנת נשיא סין שי ג'ינפינג, קים יגיע לבייג'ינג כדי להשתתף במצעד צבאי ביום רביעי, לציון כניעתה הרשמית של יפן במלחמת העולם השנייה. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, שפיתח קשרים הדוקים עם קים, צפוי גם הוא להשתתף במצעד.

המפגש בסין מעוררת חשש רב בקרב מדינות המערב. יועץ הביטחון הנשיאותי של דרום קוריאה, ווי סונג-לאק, העריך בשבוע שעבר כי קים עשוי לקיים שיחות נפרדות עם שי ופוטין בשולי האירוע. הוא הזהיר כי "פסגה משולשת בין שלוש המדינות, אם תתרחש, עלולה להעמיק את השסע עם הגוש המורכב מדרום קוריאה, יפן וארצות הברית". מומחים מעריכים כי קים ג'ונג און שואף לחזק את יחסיו עם בייג'ינג בעקבות הפסגה האחרונה בין דרום קוריאה לארצות הברית.

צ'ונג סונג-צ'אנג, סגן נשיא מכון סג'ונג בסיאול, מציין כי בניגוד לסבו קים איל סונג, שהרבה להשתתף באירועים דיפלומטיים, קים ג'ונג און ואביו קים ג'ונג איל לא הופיעו באף אירוע שבו נכחו מנהיגים רבים. עובדה זו מדגישה את חשיבותו המיוחדת של מסעו הנוכחי של קים.

גם דרום קוריאה תשלח לאירוע את יושב ראש האסיפה הלאומית, וו וון-שיק, אך משרד האיחוד הדרום קוריאני הביע אי-וודאות לגבי האפשרות שוו יוכל לקיים שיחות דו-צדדיות עם קים בשולי המצעד.

